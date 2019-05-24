В Центральном энергорайоне Якутии ремонтная кампания идет по плану

Персонал Центральных электрических сетей Якутскэнерго продолжает вести плановые работы в рамках ремонтной кампании 2019 года по реконструкции, капитальному ремонту и техническому обслуживанию энергооборудования и сетей.

На территории, обслуживаемой сетевым предприятием, расположены десятки тысяч километров линий электропередачи, на которых проводится поэтапный ремонт. В этом году планируется отремонтировать более 800 километров воздушных и кабельных линий напряжением 110, 35, 10, 6, и 0,4 кВ.

Большое внимание энергетики уделяют чистке просеки вдоль трасс ЛЭП. Для этих целей в Усть-Алданском улусе применяется специализированная техника – мульчер, который работает на магистральной линии 35 кВ Л-61Д «Кептени-Дюпся». В Горном районе завершен весь объем работ по чистке просеки на ВЛ 35 кВ Л-44 «Асыма-Кюерелях» на территории 9,1 га.

Всего предстоит очистить от поросли деревьев и кустарников на просеках территорию порядка 1200 га.

«Ремонтная кампания на нашем предприятии ведется в течение всего года: зимой проводим подготовительные мероприятия, ранней весной работаем в труднодоступных районах, доставляем оборудование и энерголес, а в теплое время года стараемся выполнить максимальный объём ремонтов», – прокомментировал главный инженер ЦЭС Михаил ВАРЕЙКИС.