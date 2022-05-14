В бывшем здании кардиодиспансера откроется поликлиника

В бывшем здании кардиодиспансера по ул. Мерзлотная, д. 42, скоро откроется поликлиника на 100 посещений в смену нового Кардиососудистого центра.

С 2020 года в здании размещалось инфекционное отделение Республиканской больницы № 1 — Национального центра медицины, в котором проходили лечение больные коронавирусом. В связи со снижением заболеваемости COVID-19 и улучшением санитарно-эпидемиологической обстановки в республике инфекционное отделение закрыли.

«Во время двухлетней работы этого инфекционного отделения на сорока койках с шестью койками палат интенсивной терапии всего пролечено 1000 больных. В здании были оборудованы чистый и грязный санпропускники, приемный кабинет, ПЦР-лаборатория, помещение гигиенической обработки медперсонала, установлены УЗИ и рентген-аппараты, системы ухода за тяжёлыми пациентами: ИВЛ, мониторы слежения, шприц-насосы, аппараты Боброва, ЭКГ, дефибрилляторы, капнограф, электроаспиратор, плазморазмораживатели», – сообщили в пресс-службе РБ №1 – НЦМ.

Сейчас здание закрыли на санацию. После проведения полной дезинфекции в здании будет проведён ремонт, после чего по привычному адресу возобновится приём кардиологов, кардиохирургов, заработают в новом формате кабинеты аритмолога, антикоагулянтной терапии, подбора липидемической терапии, подготовки к плановой амбулаторной СКАГ.

Работа Поликлиники Кардиососудистого центра будет направлена на достижение национальных целей в отрасли здравоохранения по снижению смертности от болезней системы кровообращения и увеличению продолжительности жизни населения.