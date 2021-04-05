В Бютейдяхе отметили 100-летие Героя Советского Союза Федора Попова

В селе Бютейдях Мегино-Кангаласского улуса 2 апреля 2021 года состоялись мероприятия, приуроченные к 100-летию Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова и 100-летию комсомола Якутии. В мероприятии приняли участие заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор Губарев, заместитель главы МР “Мегино-Кангаласский улус” Мирон Свинобоев, глава МО “Бютейдяхский наслег” Александр Слепцов, ветеран комсомола, почетный гражданин МО “Бютейдяхский наслег” Валерий Филиппов, родственники Федора Попова, активисты и жители села.

Встреча гостей прошла в Музейном комплексе духовности имени М.В. Шергина, в котором провели экскурсии по экспозиции, посвященной основателю потребсоюза “Холбос” К.О. Гаврилову, истории педагогического образования в селе, истории села и краеведению, природе села Бютейдях. В музее торжественно открыли новый стенд, посвященный родственникам Федора Попова.

Виктор Губарев выступил с речью на открытии на стенда. Он отметил о вкладе Якутии в Победу в Великой Отечественной войне, о решающей роли нашей страны в победе над врагом, о необходимости развивать республику во имя памяти прошлых поколений и будущего.

В ознаменование 100-летия комсомола Якутии в сквере Революции гости и жители села почтили память первых комсомольцев и возложили цветы у стеллы, посвященной первой комсомольской ячейке Мегино-Кангаласского района, появишвейся в 1920 году. Виктор Губарев в своей речи отметил заслуги и успехи комсомола Якутии, его значение в деле развития страны и победы в Великой Отечественной войне, послевоенном строительстве.

Затем состоялась встреча гостей с коллективом учителей и учащихся в Бютейдяхской СОШ имени К.О. Гаврилова. На ней выступили заместитель председателя Государственного Собрания (Ил Тумэн) Республики Саха (Якутия) Виктор Губарев, родственники Федора Попова и заместитель главы МР “Мегино-Кангаласский улус” Мирон Свинобоев.

В своем выступлении Виктор Губарев проявил дань уважения подвигу Федора Попова, значению его личности для всей нашей республики, жителям села за постоянную заботу о сохранении исторической памяти. Вместе с тем он поднял злободневные вопросы о современности и решении насущных проблем республики: о доступности образования, об обеспечении социальных гарантий населению. Виктор Губарев высказался о необходимости принятия законопроектов на федеральном уровне “о стакане молока” для школьников, “о первом рабочем месте”, закона “о молодых специалистах”, которые способствовали бы развитию и поддержке молодежи.

Как считает Виктор Губарев, для якутского села в целом необходимы реальные программы развития и предоставление больших финансовых средств муниципальным образованиям, в том числе по развитию сельскохозяйственного производства, строительству объектов социальной сферы (жилье, объекты здравоохранения, образования, спортивные комплексы, дома культуры и т. д.), повсеместного проведения качественной интернет-связи. В части проблем здравоохранения Виктор Губарев выразил мнение, что они должны быть решены в рамках Года здоровья в РС(Я).

В рамках встречи с коллективом школы прошли соревнования по стрельбе на призы Героя Советского Союза Федора Попова и смотр песни и строя юнармейцев школы.

В перерыве между мероприятиями Виктор Губарев принял участие в возложении цветов к бюсту Героя Социалистического Труда Якутии Афанасия Егоровича Степанова. Виктор Губарев в своей речи отметил:

Отдавая дань уважения героям труда, мы чувствуем, что сегодня надо уделять больше внимания именно человеку труда, возвеличивать его значение для молодежи. Государство и вообще все органы власти должны уделять этому особое внимание.

Позднее в Доме культуры состялась торжественное заседание общественности села с гостями мероприятия. Были показаны документальные фильмы о жизни и деятельности Героя Социалистического Труда Якутии Афанасия Егоровиче Степанова и Героя Советского Союза Федора Кузьмича Попова. В торжественном заседании общественности села приняли участие Виктор Губарев, родственники Федора Попова, руководство села, ветераны и активисты.

Виктор Губарев в своем выступлении на торжественном собрании общественности отметил, что необходимо защищать историческую память о подвиге советского народа, Победе в Великой Отечественной войне 1941-1945 гг., настаивать на дальнейшей её защите и актуализации в сложных условиях.

Нам сегодня, как не прискорбно было бы, но нам приходится защищать наших победителей, нашу Победу от русофобов, недоброжелаталей и завистников, желающих принизить подвиг советского народа. Мы должны не просто беречь память, а именно давать отпор, защищать нашу память о подвиге”.

Далее Виктор Губарев высказался о принятом законе “О детях войны”, являющегося значимым элементом поддержки ветеранов тыла и труда, которые с малых лет ковали победу над врагом. Также был поднят вопрос о Годе науки и технологий, объявленном в России, и Годе здоровья в РС(Я). В связи с этим Виктор Губарев призвал законодательные и исполнительные органы власти взяться за качественное исполнение всех намеченных планов в 2021 году. Торжественное заседание завершилось праздничным концертом, поставленным участниками художественной самодеятельности.