В бюджете Якутии зарезервированы 1,3 млрд руб. на удорожание строительства

В Якутии принято решение об увеличении предельной стоимости 1 кв. метра жилья в среднем на 9% для застройщиков, участвующих в программе переселения из аварийного жилья. «В дальнейшем мы будем следить за тем, чтобы стоимость квадратного метра и те суммы, которые получают застройщики по программе, отражали текущую рыночную ситуацию», — сказал Кирилл Бычков на встрече с депутатами Госсобрания республики.

В бюджете республики также зарезервированы средства на удорожание стоимости объектов в размере почти 1,3 млрд рублей. Причем эта сумма может быть увеличена в зависимости от экономической ситуации.

«Президентом страны Владимиром Путиным, Главой республики Айсеном Николаевым поставлены задачи по реализации национальных проектов. Темпы строительства снижаться не будут, будут продолжены строительные работы, как дающие существенный мультипликативный эффект в целом на экономику», — сказал Кирилл Бычков. Он также акцентировал внимание на том, что все объекты по нацпроектам и госпрограммам, где начато строительство, будут достроены.

Правительством приняты решения, направленные на увеличение авансовых платежей в рамках программы переселения граждан из аварийного жилья, а также на увеличение авансовых платежей до 70% по контрактам (договорам) на строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, оснащение объектов. Все это позволит обеспечить застройщиков оборотными средствами. Данные меры будут идти в рамках казначейского сопровождения.

Для увеличения объемов жилищного строительства планируется увеличить уставный капитал Республиканского ипотечного агентства в размере 2,24 млрд рублей. Помимо этого, решением Правительства республики определены основания, по которым устанавливается закупка у единственного поставщика. В нем отражены основные требования и нормативные моменты.

В рамках пакета следующих мер будут сокращены сроки согласования и упрощение механизма проведения общественных слушаний проектов градостроительных документов, временно приостановлены публичные слушания при принятии и реализации решений о комплексном развитии жилой застройки. Также планируется упрощение казначейского сопровождения при исполнении госконтрактов и проведении госэкспертизы по проектной документации и инженерных изысканий.