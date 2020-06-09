В бюджет Якутска предложено внести поправки

В Якутской городской Думе прошло заседание постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике в режиме ВКС под председательством Сергея Черных. На повестке обсуждался вопрос по внесению изменений в бюджет города Якутска на 2020 и плановый 2021-2022 годы. Основной документ столицы претерпел изменения в пользу социально-экономического развития и благополучия жителей города.

Согласно предоставленной информации и.о. начальника Департамента финансов ОА города Якутска Василия Аржакова, уточнения бюджета предполагают доходы на 2020 год в сумме 16,7 млрд. руб., расходы – 17,5 млрд. рублей. Дефицит при этом составит 840, 8 млн. рублей или 10.3 % от объема собственных доходов бюджета, что соответствует требованиям статьи 92.1 Бюджетного кодекса РФ.

Параметры бюджета по доходам на 2021 год составят – 16,6 млрд.руб., на 2022 год – 17, 1 млрд. руб., по расходам в 2021 году – 16, 6 млрд. руб., в 2022 году – 17,1 млрд. руб.

«В результате работы по оптимизации расходов бюджета сокращены расходы на проезд в отпуск, командировочные расходы, расходы на повышение квалификации, приобретение основных средств, расходные материалы, праздничные мероприятия. Средства полученные в результате оптимизации расходов бюджета аккумулированы на пополнение резервированного источника экономии по использованию бюджетных ассигнований, в том числе экономии по итогам проведения закупок товаров, работ и услуг», — сообщил Василий Аржаков.

За счет средств, полученных от оптимизации расходов бюджета, планируется пополнить резервный фонд администрации, и направить на мероприятия по профилактике и устранению последствий коронавирусной инфекции в размере 30 млн. руб. Оставшуюся часть в сумме 142,4 млн.руб. предлагается направить на решение вопросов местного значения.

Уточнение расходов бюджета в 2020 году составили в сумме 396, 9 млн. рублей. По информации Василия Аржакова, данная сумма была распределена по различным программным и не программным расходам. В плане поддержки и развития социальной политики предлагается направить часть средств на текущее содержание учреждений образования, поддержку субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста, на организацию отдыха детей в каникулярное время, и, что не маловажно, на создание дополнительных мест для детей в возрасте от 1.5 до 3 лет в образовательных организациях.

Средства также предлагается направить на обеспечение доступности приоритетных объектов для инвалидов и других маломобильных групп населения.

Что касается дорожных работ, то и здесь планируется выполнение работ по ремонту тротуаров по ул. Полины Осипенко, и в целом увеличение на 31 миллион рублей средств, предназначенных на капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог в рамках реализации проекта «БКАД».

Учтены средства — увеличение еще на 8млн. руб. — в целях софинансирования субсидии на газоснабжение земельных участков в зоне индивидуальной жилой застройки в квартале «Северный» (Намский тракт, 17 км). В области ЖКХ к примеру планируется увеличение расходов на 1,3 млн. руб. для обустройства новых мест накопления твердых коммунальных и крупногабаритных отходов и приобретение контейнеров в неблагоустроенном жилом фонде.

Руководитель Контрольно-счетной палаты города Якутска Руслан Неустроев был неудовлетворен отсутствием запрошенной ранее информации от Департамента финансов ОА по муниципальной программе «Обеспечение жильем населения городского округа «город Якутск» на 2018-2022 годы». Согласно поправкам в бюджет, планируется уточнение на дополнительные 134, 6 млн. руб. в рамках переселения граждан из ветхого и аварийного жилищного фонда, находящегося на территории 17 квартала города Якутска (расселение многоквартирных жилых домов ул. Космонавтов д. 1,3/1, 5/1).

«Данную сумму запрашиваем на снос и расселение трех 12-квартирных домов на территории 17 квартала. Сумма усредненная, исходя из рынка», — ответил на вопрос заместитель главы города Якутска по земельным отношениям Евгений Григорьев.

На это депутат Государственного собрания (Ил Тумэн) от Строительного округа Иван Сивцев задал вопрос, куда именно будут переселены жители данных домов. Ответом было: «Процедура здесь давно принятая: жители домов получат либо деньги, либо квартиру».

Вопросы к докладчику поступили от председателя постоянной комиссии по бюджетно-экономической политике Черных С.В, депутатов Аммосова В.В, Васильевой С.А.

Депутат Саргылана Васильева попросила уточнить и.о. начальника Департамента финансов ОА Василия Аржакова, сколько составила в сумме экономия средств по проведенным торгам, и второй вопрос по выделенным средствам на организацию летнего отдыха детей – на какие именно мероприятия будет направлена сумма в размере 4,8 млн. рублей.

По первому вопросу Василий Аржаков озвучил сумму в 22 миллиона рублей, которые также будут распределены по итогам рассмотрений. «Средства на организацию летнего отдыха детей из льготной категории планируется направить на приобретение путевок в летние муниципальные детские лагеря отдыха», — ответил он на второй вопрос.

Депутат Владимир Аммосов выступил с предложением отправить документ на доработку, поскольку был обеспокоен тем, что предыдущие замечания депутатов по итогам постоянной комиссии по жилищно-коммунальному хозяйству не были учтены при формировании поправок в бюджет города.

«Ранее мы уже говорили об обращении управ округов города экономию средств направить для откачки талых вод и грендирование. Какова общая сумма экономии средств управ, за счет чего они были сэкономлены, и сколько всего управ подали заявки?», — задал вопрос Владимир Аммосов.

На этот вопрос попытался ответить заместитель главы города Якутска по экономическим вопросам Максим Трофимов, объяснив тот факт, что управы при подаче заявок не смогли предоставить финансовое обоснование сумм, кроме управы Гагаринского округа. «На данный момент вопрос держится на контроле СЭГХ, все заявки сводятся в одну схему расходов, но вопрос по откачке талых вод в виду погодных изменений на данный момент не является первостепенным», — прокомментировал Максим Трофимов.

В заключении председатель комиссии Сергей Черных отметил, что согласен с мнением Владимира Аммосова по поводу внесения ясности и конкретики в вопросе по переводу средств экономии управ на вопросы по линии ЖКХ. Однако при этом заметил, что не целесообразно выделять средства на мониторинг ситуации в управах (на что в бюджете города так же имеется строка), если у тех в свою очередь все равно на проведение работ нет денег. Также он отметил, что к предстоящей сессии необходимо Департаменту финансов подготовить полную и развернутую информацию по 17 кварталу, и резервному фонду города. В целом проект бюджета был принят для последующего рассмотрения на Президиуме Якутской городской Думы.