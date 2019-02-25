В бюджет Якутии внесли корректировки

Изменения в региональный закон о государственном бюджете республики на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 гг. рассмотрены 25 февраля на заседании Правительства РС(Я).

Как отметил министр финансов Якутии, внесение корректировок связано, в частности, с поступлением федеральных средств – субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, с безвозмездными поступлениями от негосударственных организаций в бюджеты регионов, уточнением отдельных направлений для финансового обеспечения первоочередных и социально значимых расходов.

Годовой план доходов госбюджета республики на 2019 год увеличен на 2 млрд 796 млн рублей и составит 203 млрд 849 млн рублей. По данным министра, налоговые доходы уточнены на 817 млн рублей, при этом основную сумму составило уточнение прогноза по налогу на имущество организаций на 641 млн. рублей. Неналоговые доходы уточнены, согласно заявке Роспотребнадзора по Республике Саха (Якутия), в сторону уменьшения на 1,3 млн рублей. Прогнозные назначения на 2019 год по безвозмездным поступлениям увеличены на общую сумму 1 млрд 980 млн рублей, основное увеличение по межбюджетным трансфертам, передаваемым бюджетам регионов на выплату региональной доплаты к пенсии, которые увеличены на 1 млрд 289 млн руб.

«Также предоставлены межбюджетные трансферты на реализацию мероприятий планов социального развития центров экономического роста субъектов РФ, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, на сумму 487,5 млн. рублей», – добавил Жондоров.

Безвозмездные поступления от негосударственных организаций увеличены на 203 млн. рублей для реализации проекта «Модернизация и развитие российских мощностей по созданию современного речного флота для внутренних водных путей».

Общий объём доходов государственного бюджета республики на 2020 год увеличен на 576 млн. рублей, и составит по прогнозным показателям 173 млрд 318 млн рублей. Общий объём доходов на 2021 год увеличен на 156 млн рублей и составит 178 млрд 117 млн рублей.

Соответственно эти же суммы учтены в расходной части бюджета.

«Общий объём расходов в 2019 году увеличивается на 11 млрд 648 млн. рублей, в том числе за счет целевых безвозмездных поступлений на 1 млрд 979 млн рублей и составит 213 млрд 837 млн. рублей. В 2020 году – увеличивается на 575 млн. рублей и составит 174 млрд 317 млн. рублей, в 2021 году – увеличивается на 156 млн. рублей и составит 179 млрд 117 млн. рублей», – сказал министр.

Основные изменения расходной части бюджета в 2019 году произошли в основном за счёт увеличения на 2019 год объёмов Дорожного фонда республики на 1 млрд 681 млн рублей и бюджетных ассигнований Инвестиционной программы Якутии на 2019 год в сумме 45 млн руб.

Валерий Жондоров отметил, что в соответствии с решением Правительственной комиссии по бюджетным проектировкам от 4 февраля текущего года предусмотрено направление бюджетных ассигнований на приоритетные мероприятия, связанные с первоочередными и социально-значимыми вопросами, частности, на возмещение недополученных доходов организациям, оказывающим коммунальные услуги населению, в связи с государственным регулированием тарифов, на обеспечение государственных гарантий прав на получение общедоступного и бесплатного образования, на возмещение части расходов на поддержание лётной годности воздушных судов, на создание Системы-112 в муниципальных районах, на полное государственное обеспечение и дополнительные гарантии по социальной поддержке детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также лиц из числа детей-сирот и другие цели.