В Бясь-Кюёле в кратчайшие сроки восстановили животноводческий комплекс хозяйства «Атамай»

Сегодня в селе Бясь-Кюель Горного района торжественно открыли новый животноводческий комплекс на 100 голов. Объект построили вместо утраченного в результате лесного пожара коровника крестьянско-фермерского хозяйства «Атамай» Алексея ПЕТРОВА.

На торжественном открытии выступил первый заместитель председателя правительства Якутии Дмитрий БЕРДНИКОВ, который выразил благодарность тем, кто принимал участие в восстановлении животноводческого комплекса.

Жителей села также поздравил министр сельского хозяйства республики Александр АТЛАСОВ.

Символический ключ от нового комплекса главе КФХ «Атамай» Алексею Петрову вручил генеральный директор подрядной организации «Ханалас Тутуу» Кан ТЕРЕШКИН.

Новый комплекс площадью более тысячи кв.м. позволяет вести круглогодичный удой. Он оснащен молочным блоком и модульной котельной, укомплектован автопоилками, современным стойловым и уборочным оборудованием, системой машинного доения и первичной обработки молока. Благодаря современному оборудованию крестьянско-фермерское хозяйство может производить до 300 тонн молока в год.

Напомним, что в результате природного пожара, перекинувшегося на село, ущерб понесли 26 хозяйств, пострадали сенокосные угодья.

Помимо животноводческого комплекса на 100 голов, в селе построили 9 новых коровников. Кроме того, по поручению главы Якутии Айсена НИКОЛАЕВА из резервного фонда правительства региона хозяйствам возместили материальный ущерб — все выплаты жителям села направили до 30 августа.

На днях минсельхоз республики доставил в село животных взамен утраченных при пожаре. Это 10 телят и 20 кур от ведущих предприятий республики — ООО «Экоферма Туймаада», ООО «Хоробут», СПК «Тумул» и АО «Якутская птицефабрика».

Также ведомство продолжает работу по завозу кормов для всех хозяйств села, включая личные подсобные хозяйства граждан.