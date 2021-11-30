30.11.2021
21:53
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Якутия

В Бясь-Кюель построят новые объекты

В ближайшие годы при поддержке президента страны Владимира Путина и правительства РФ в восстановленном после пожара селе Бясь-Кюёль Горного улуса начнётся строительство нового здания школы и многофункционального спортивного комплекса. Объекты будут построены за счёт средств федерального бюджета.

Об этом в ходе эфира «Якутия, вперёд!» 30 ноября сообщил глава Якутии Айсен Николаев.  «Ни школа, ни спортивный центр не пострадали во время пожара, однако здания, в которых они находятся давно обветшали. Мы подали заявку в федеральное правительство, и мы ожидаем, что в ближайшие годы благодаря поддержке президента эти объекты будут построены», — сказал Айсен Николаев. Глава отметил, что заместитель председателя правительства РФ – полномочный представитель президента РФ в ДФО Юрий Трутнев, посетив в ноябре Бясь-Кюёль был приятно удивлён тем, как за короткое время удалось полностью восстановить село. «Юрий Петрович был одним из тех людей, который сразу же после пожара прилетел в республику и побывал на месте ЧС. Тогда он очень помог принять оперативные решения на уровне правительства Российской Федерации, касающиеся оказания помощи республике», — отметил глава региона.  

Напомним, в начале августа из-за перехода лесного пожара на территорию населенного пункта села Бясь-Кюёль огнём были полностью уничтожены 32 жилых дома, из них 6 многоквартирных и 26 индивидуальных домов. Без жилья остались 38 семей — 191 человек. Большая часть сельчан пожелали построить индивидуальные жилые дома на своих участках, четыре семьи решили получить денежную компенсацию. 

Фото: Андрей Сорокин
Источник: Пресс-служба Главы Республики Саха (Якутия) и Правительства Республики Саха (Якутия)
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