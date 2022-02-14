В Бясь-Кель появится современная школа

Новая школа в селе Бясь-Кюёль, рассчитанная на 150 мест, будет полностью укомплектована мебелью и оснащена учебно-лабораторным оборудованием, компьютерами, интерактивными досками. В проекте предусмотрены элементы комфортной доступной среды для людей с ограниченными физическими возможностями.

Сегодня дети села Бясь-Кюёль Горного района, которое этим летом пострадало от природного пожара, учатся в старом деревянном здании 1982 года постройки. Вместо неё на федеральные средства построят двухэтажную каменную школу, отвечающую всем современным требованиям образования.

«Здание школы – старое, зимой прохладно. Потому очень ждём строительства новой школы, хотим учиться в тёплом помещении. Также мечтаем о комплексном благоустройстве», — сказала директор средней общеобразовательной школы Бясь-Кюёля Мотрёна Ефремова. Она сообщила, что сегодня в учебном заведении насчитывается 134 школьника. В прошлом году порог школы переступили 12 первоклассников.

«Важно создать условия, чтобы дети Бясь-Кюёля могли получать качественное и современное образование. Строительство новой школы в селе Бясь-Кюёль – наша общая ответственность. Важно, чтобы работы выполнялись качественно и по графику», — поставил задачу глава республики Айсен Николаев.

Напомним, вопрос строительства новой школы в с. Бясь-Кюёль был включен в перечень поручений президента РФ В.В. Путина по инициативе главы Якутии Айсена Николаева. Строительство новой школы в селе начнётся в этом году, средства в федеральном бюджете предусмотрены.

В декабре прошлого года служба государственного заказчика РС (Я) заключила с ООО «Стройтехпроект» договор на разработку проектно-сметной документации новой школы в Бясь-Кюёле. После завершения этих работ документ направят на госэкспертизу, а затем при получении заключения будет объявлен аукцион на строительно-монтажные работы.