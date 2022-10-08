08.10.2022
18:21
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Якутия

В Бурятию доставлены снаряжение и посылки мобилизованным якутянам

Об этом сегодня, 8 октября, сообщил представитель Общественной палаты Якутии Георгий Куркутов. Он находится в Улан-Удэ, сопровождает посылки, заботливо собранные якутянами, и закупленные на средства, выделенные правительством республики по поручению главы Якутии Айсена Николаева.

Глава Якутии Айсен Николаев подчеркнул, что дополнительная экипировка к обмундированию и снаряжение помогут нашим бойцам. Напомним, в посылках всё самое необходимое для комфортного несения службы: тёплая одежда, спальники, медикаменты, обувь, рюкзаки, фонари, бельё и многое другое.

«Сегодня утром доставили груз и посылки в военную часть для наших ВДВшников якутского батальона. Сегодня доставим посылки в дивизионный батальон в другой военной части, где находятся наши земляки», – сообщил Георгий Куркутов.

Фото: пресс-службы
Источник: Пресс-служба АГиП РС(Я)

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