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В Бурятии потерпел крушение пассажирский Ан-24

В аэропорту Нижнеангарска совершил аварийную посадку пассажирский самолет Ан-24 авикомпании «Ангара», сообщил пресс-секретарь главы республики Бурятия Алексей Фишев.

Два пилота погибли. По данным спасателей, еще 19 человек госпитализировали. Всего на борту было 43 пассажира, среди них один ребенок.

Глава республики поручил оказать пострадавшим всю необходимую помощь.

Утром в четверг Ан-24 вылетел из Нижнеангарска в Улан-Удэ. После взлета отказал один из двигателей. Экипаж принял решение вернуться в аэропорт.

«По предварительной информации, при посадке самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы 100 метров и совершил столкновение со зданием очистных сооружений. Произошло возгорание самолета», — рассказал Фишев.

Восточно-Сибирское СУ СК на транспорте возбудило уголовное дело о нарушении правил безопасности полетов, повлекшее гибель людей по неосторожности.
Расследованием займутся также МАК и территориальное управление Росавиации.

Источник: https://ria.ru/20190627/1555954190.html
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