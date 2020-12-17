В «Бургер Кинге» нашли нарушения

По итогам проверки, проведенной 16 декабря в Якутске, нарушения санитарно-противоэпидемических правил выявлены в ресторане быстрого питания «Burger King» по ул. Курашова и в пекарне–кондитерской «Bon Ami» по проспекту Ленина.

В «Burger King» один посетитель находился без маски, а в пекарне «Bon Ami» отсутствовала специальная разметка для соблюдения социальной дистанции. Оперативной группой проведены профилактические беседы с сотрудниками.

В этот день также проверены следующие объекты общественного питания: «Subway» по ул. Короленко, «Cinnabon» по ул. Короленко, «Гурмэ» на проспекте Ленина, пекарня по ул. Орджоникидзе, «Токко» по проспекту Ленина, «Сладкие мечты» по проспекту Ленина, пекарня-кондитерская «Мoms» по ул. Петра Алексеева, «Настоящая пекарня» на Дзержинского, «Настоящая пекарня» в 203 мкр., кафе-пекарня «Cinnabon» по ул. Кальвица, пекарня в ТЦ «Улуру Молл», сеть частных пекарен на 203 микрорайоне.