В Булунском районе проинспектировали объекты ЖКХ

Первый заместитель председателя правительства Якутии Алексей Колодезников и генеральный директор ГУП «ЖКХ РС (Я)» Виталий Чикачев посетили с рабочим визитом Булунский район. В ходе поездки были осмотрены объекты тепло и водоснабжения, нефтебазы п. Тикси и места накопления твердых коммунальных отходов.

Во время объезда пристальное внимание уделено плановым работам Булунского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» и готовности объектов коммунальной инфраструктуры района к прохождению осенне-зимнего периода.

Рабочая группа посетила котельную «Авиапорт» в п. Тикси-3, которую реконструировали в 2015 году. В котельной «Арктика» в п. Тикси старший мастер Марина Лемех сообщила о полной готовности теплоснабжающего объекта к зиме. Напомним, в Булунском районе отопительный сезон длится круглогодично. Все запланированные мероприятия в рамках ремонтной кампании производственный филиал ежегодно реализовывает в кратчайшие сроки.

После правительственная делегация посетила водозабор, введенный в эксплуатацию в 2015 угоду. Водоснабжение осуществляется с водохранилища озера Мелкое для обеспечения поселков Тикси и Тикси-3 при суточном потреблении в 2500 кубометров.

Сегодня остро стоит вопрос об устойчивости тела плотины на озере Мелкое, где усилилась фильтрация воды, сообщили специалисты коммунального предприятия. С целью увеличения устойчивости тела плотины была произведена отсыпка бермы плотины в нижнем бьефе для уменьшения фильтрации воды через тело плотины. Данные мероприятия носят временный характер, поэтому возникает необходимость разработки проекта усиления плотины и привлечения федеральных источников.

По итогам совещания с коллективом Булунского филиала ГУП «ЖКХ РС (Я)» с участием представителей районной администрации было принято решение ускорить строительство производственной базы с гаражом в п. Тикси и ввести ее в эксплуатацию в ближайшее время. Кроме того, поручено установить дополнительную водяную емкость объемом 400 кубометров на водозаборе. По данным проектной мастерской, предусмотрена установка стального вертикального цилиндрического резервуара на металлическом ленточном фундаменте.

Также были проинспектированы площадки накопления твердых коммунальных отходов. Правительственной комиссии показали работу уникальной мусоросжигающей установки, которую регоператор будет применять в ближайшем будущем.

С 31 марта 2019 года Булунский филиал ГУП «ЖКХ РС (Я)» выступает в районе в качестве регионального оператора по обращению с ТКО. За весь период филиалом вывезено 3 302 кубометра мусора.

По данным органов местного самоуправления на территории Тикси и Тикси-3 имеется 49 мест накопления отходов, из них 37 оборудованных контейнерных площадок. В ведении муниципалитета в районе семь санкционированных свалок. Как проинформировали специалисты управления ТКО ГУП «ЖКХ РС (Я)», на 1 сентября текущего года заключено 1 683 договора с потребителями, из которых 1 628 с населением и 55 с юридическими лицами. «В районе 133 контейнера для сбора твердых коммунальных отходов. В текущем году предприятие планирует доставить необходимые материалы для изготовления 25 новых контейнеров», — сообщили в ГУП «ЖКХ РС (Я)».