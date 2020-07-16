В Булунском районе месяцами не выплачивалась зарплата

В производстве Арктического межрайонногоследственного отдела СУ СК России по Республике Саха (Якутия) находятся два уголовных дела о полной невыплате заработной платы свыше двух месяцев (ч.2 ст. 145.1 УК РФ) работникам МУП «Таймылырский» и рыболовецкой артели «Арктика», осуществляющих свою деятельность на территории Булунского района республики.

Следствием установлено, что за период работы ноябрь-декабрь 2018 года и за 2019 год работникам МУП «Таймылырский» несвоевременно выплачивалась заработная плата, и за отдельные периоды заработная плата задерживалась свыше двух месяцев. На 2 июня 2020 года имелась задолженность по заработной плате на сумму 1 миллион 360 тысяч рублей перед 25 работниками предприятия за 2019 год. При этом в указанный период руководством предприятия осуществлялась финансово-хозяйственная деятельность, приобретались товарно-материальные ценности, ГСМ на нужды организации, то есть имелась реальная возможность погасить имеющуюся задолженность.

Также, несмотря на имеющуюся реальную возможность погасить задолженность перед работниками рыболовецкой артели «Арктика», руководство данного предприятия направило денежные средства на иные нужды, в результате чего 94 работникам предприятия не выплачивалась заработная плата за работу в 2019 году в размере свыше 9 миллионов рублей.

В рамках доследственных проверок и в ходе расследования уголовных дел, следственными органами приняты меры по погашению долгов по заработной плате. В результате проведенной следователями работы с руководством предприятийполностью погашена задолженность по заработной плате перед работниками МУП «Таймылырский» и на сумму свыше 8 миллионов рублей погашена задолженность по заработной плате перед работниками артели «Арктика».

В настоящее время по уголовным делампроводятся следственные мероприятия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы.

Расследование продолжается.

Уголовные дела возбуждены по материалам прокуратуры.