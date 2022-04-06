В Булунском районе гендиректор поплатилась за бутлегерство
Прокурор Булунского района поддержал государственное обвинение по уголовному делу в отношении местной жительницы. Она признана виновной в совершении преступления, предусмотренного п. «б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ (приобретение, хранение в целях сбыта и продажа не маркированной алкогольной продукции, совершенное в особо крупном размере).
В суде установлено, что подсудимая, являясь генеральным директором общества с ограниченной ответственностью, приобрела заведомо нелегальную алкогольную продукцию — водку в объеме более 4,5 тыс. бутылок на сумму свыше 1 млн. руб.
Алкогольная продукция до начала реализация изъята в ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.
По результатам рассмотрения уголовного дела суд с учетом позиции государственного обвинителя приговорил подсудимую к наказанию в виде штрафа в размере 450 тыс. руб.
Приговор суда вступил в законную силу. Изъятая алкогольная продукция будет уничтожена уполномоченным органом в установленном законом порядке.
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