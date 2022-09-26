26.09.2022
17:30
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Национальные проекты

В Булунской РБ завершается капитальный ремонт стационаров

Булунская центральная районная больница станет комфортнее и для пациентов, и для медперсонала — там завершается капитальный ремонт. Как рассказал начальник отдела МТО медучреждения  Олег Панченко, ремонт стационара начался во всех отделениях, благодаря чему состояние отделений кардинально измениться  в лучшую сторону.

Министр здравоохранения РС(Я) Лена Афанасьева: «Теперь стационарные отделения Булунской больницы будут радовать пациентов новой отделкой стен, потолка и пола, обновлена сантехника — в каждой палате появились раковины для умывания. Благодаря Нацпроекту «Здравоохранение» создаются комфортные условия для лечения пациентов, что, конечно же, существенно скажется на удовлетворенности населения района».

В течение 2022 года в 29 объектах здравоохранения должны завершиться капитальные ремонты, на эти цели предусмотрено свыше 300 млн. рублей по Нацпроекту.

Фото: Пресс –службы Минздрава РС(Я)
Источник: Пресс –служба Минздрава РС(Я)

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