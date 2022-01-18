18.01.2022
13:01
174

Якутия

В Булуне открыт автозимник

В Булунском районе открыт автозимник по ледовому маршруту.

По приказу ГКУ «Управтодор РС(Я)», с 18 января 2022 года  открыт автозимник «Булун» по ледовому маршруту на участке п. Тикси — гр.Усть-Янского улуса.

На основании акта приемочной комиссии по обследованию и открытию зимника «Северный — Кулар — Хайыр — Найба — Тикси» разрешено движение автотранспорта с общим весом до 20 тонн. 

На 17.01.22 г. толщина льда по маршруту составляет от 95 до 110 см.

Фото: Управление автодорог РС(Я)
Источник: Управление автодорог РС(Я)
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Система Orphus
Наверх