В Булгунняхтахе планируется строительство детского сада

В Хангаласском улусе решается вопрос строительства нового здания детского сада на 100 мест в селе Булгунняхтах. Данный вопрос рассмотрен в ходе рабочего визита представителей администрации района и руководителя Федора БОРИСОВА в населенный пункт.

Делегация провела совещание с администрацией I-го Мальжагарского наслега и осмотрела старые здания, а также место строительства будущего детского сада. В ближайшее время будет объявлен конкурс на проведение проектно-изыскательских работ. В соответствии с требованиями руководства Хангаласского района планируется строительство двухэтажного каменного детского сада с пищеблоком, медкабинетом, прачечной, залами для музыкальных и спортивных занятий.

Отметим, что ежегодно жители села Булгунняхтах ставят этот вопрос во время отчетов исполнительных органов власти перед населением. На данный момент в селе работает единственное дошкольное учреждение «Кэрэчээн», которое располагается в двух помещениях в разных концах населенного пункта. Кухня оборудована только в одном из них, и питание до второго доставляется транспортом согласно разрешительным документам.