В Ботаническом саду провели экскурсии для горожан

2 августа в Якутском ботаническом саду Института биологических проблем криолитозоны ФИЦ «ЯНЦ СО РАН» проведены экскурсии, приуроченные к 60-летию Ботанического сада.

Ботанический сад, расположенный у подножия священной сопки Чочур-Муран, был образован в 1962 году на базе Чочур-Муранской биологической станции. Ботсад пользуется огромной популярностью у жителей Якутска, увлеченных цветоводством и огородничеством. Приобретенные здесь плодово-ягодные кустарники и различные виды растений успешно выращиваются у многих горожан.

Участники экскурсий узнали интересные факты об особенностях выращивания древесных растений от кандидата биологических наук, старшего научного сотрудника Светланы Сабарайкиной.

Гости ознакомились с коллекцией азиатских лилий и полюбовались их массовым цветением. «Всего у нас выращивается 80 сортов азиатских лилий, которые прекрасно здесь зимуют и легко выдерживают нашу летнюю жару», — рассказала кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада Екатерина Афанасьева.

Азиатские лилии примечательны яркой и разнообразной окраской цветков и достаточно длинным периодом цветения — около 3 недель. Сортовые лилии размножаются луковичками-детками и делением «гнезда» луковиц. Некоторые сорта образуют на стебле в пазухах листьев мелкие воздушные луковички (бульбы), с помощью которых можно легко размножить понравившиеся лилии. Екатерина Александровна поделилась секретами выращивания лилий, которые достаточно требовательны к солнцу и положительно реагируют на вносимые удобрения.

Кандидат биологических наук, научный сотрудник Ботанического сада Дария Андросова представила гостям коллекцию многолетних растений, многие из которых являются редкими и входят в Красные книги России и Якутии.

Специалист по лекарственным растениям, кандидат биологических наук Варвара Семенова ознакомила посетителей с коллекцией лекарственных растений Ботанического сада, которая включает в себя около 100 видов растений.

Гости Ботсада побывали и в оранжерее, где растут растения из Африки, Южной и Северной Америки. Специалист по тропическим и субтропическим растениям Изольда Ильина показала выращенный из желудя дуб, лимонные деревья, кофе, банан, папоротники и другие экзотические растения. Большой интерес у посетителей вызвали хищные растения и огромная 54-летняя американская агава.

К 60-летию Ботанического сада, 5-6 августа с 10.00 ч. в здании Якутского научного центра СО РАН по адресу г. Якутск, ул. Петровского, д. 2 состоится фестиваль «Северные лилии», в программе которого выставка азиатских лилий, семинары об их выращивании, мастер-класс по составлению цветочных композиций из лилий. Вход свободный.