В Борогонцах строят новую котельную по федеральной программе

В селе Борогонцы Усть-Алданского улуса Республики Саха (Якутия) в соответствии с постановлением правительства РФ при участии финансовой поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ реализуется проект модернизации систем коммунальной инфраструктуры в сфере теплоснабжения. Согласно данному проекту в муниципальном образовании предусмотрено строительство угольной котельной «Восток-1» мощностью 18 МВ с сетями теплоснабжения и водоснабжения и центрального теплового пункта мощностью 3,54 Мвт.

Отметим, что заявка региона на получение финансовой поддержки на реализацию проекта модернизации была одобрена правлением Фонда ЖКХ в декабре 2020 года. Его общая стоимость составляет 447,83 млн. рублей, в том числе средства Фонда ЖКХ – 268,7 млн. рублей, участника проекта ГУП «Жилищно-коммунальное хозяйство Республики Саха (Якутия) – 179,13 млн. рублей.

Как сообщили Фонду ЖКХ в Министерстве жилищно-коммунального хозяйства и энергетики Республики Саха (Якутия), на основании проведенного согласно 44-ФЗ открытого конкурса в электронной форме по выбору подрядчика для реализации проекта был заключен контракт с ООО «Инженерные сети Проект» на выполнение строительства механизированной котельной «Восток 1» с сетями теплоснабжения и водоснабжения, которая заменит нефтяные котельные «Восток» и «МСШ-2» в селе Борогонцы Усть-Алданского улуса.

На сегодняшний день ведутся работы по установке окон в здании котельной, приточной системы вентиляции, осуществляются пусконаладочные работы конвейеров, сборка крытой площадки шлака, монтаж наружной системы канализации и контрольно-измерительных приборов и автоматики котельной, тепловой изоляции газоходов котельной и пандуса подачи топлива, защитного экрана, а также тепловая изоляция трубопроводов ТС и установка площадок обслуживания тепловой сети.

Общая готовность объекта, с учетом поставленных материалов, изготовленного и поставленного оборудования, составляет 96%. Планируется, что работы будут завершены до конца мая 2022 года.

Реализация проекта модернизации позволит обеспечить потребителей услугой бесперебойного теплоснабжения, а также внедрить современные технологии и повысить энергетическую эффективность. К новой котельной будут подключены социальные объекты села Борогонцы, а также частные жилые дома.

— Благодаря участию государственной корпорации – Фонда содействия реформированию ЖКХ в реализации проекта жители села получат качественные коммунальные услуги, соответствующие всем нормативам, — отметил министр ЖКХ и энергетики Республики Саха (Якутия) Вячеслав Емельянов.