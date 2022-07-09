В Борогонцах состоялся фестиваль живой музыки «Тыын-FEST»

Ярким мероприятием культурной программы VIII Спортивных игр народов Якутии стал «Тыын-FEST». Фестиваль живой музыки состоялся в парке отдыха районного центра Усть-Алданского района. В мероприятии приняли участие 18 коллективов из Хангаласского, Амгинского, Таттинского, Чурапчинского, Усть-Алданского улусов, Якутска и села Хатассы. Проведение фестиваля инициировала творческая студия «Алтан кыл» (рук. Г.Н. СВИНОБОЕВ). Художественный руководитель Чаранского центра досуга Екатерина СВИНОБОЕВА организовала концертную программу мероприятия. Как отметил первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав ЛЕВОЧКИН, яркие концертные программы Спортивных игр народов Якутии привлекли зрителей из разных уголков республики и стали украшением события для разных поколений якутян. В фестивале участвовали и молодежные группы, что свидетельствует о неугасающем интересе к живой музыке.

Источник: Пресс-центр Министерства культуры и духовного развития РС(Я)

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