03.07.2022
16:07
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Спорт
В Борогонцах состоится встреча с олимпийским чемпионом Давидом Мусульбесом
5 июля на открытие VIII спортивных Игр народов РС(Я) приедет Олимпийский чемпион по вольной борьбе, советник президента Олимпийского комитета России, президент общественной организации «Российский союз спортсменов» Давид МУСУЛЬБЕС. Именитый спортсмен посетит соревнования по приглашению министра по физической культуре и спорту РС(Я) Леонида СПИРИДОНОВА.
Кроме участия в церемонии открытия и просмотра соревнований Давид Мусульбес проведёт встречу с представителями спортивной общественности, участниками Игр, журналистами и воспитанниками спортивных школ республики. Мероприятие состоится 5 июля в 16:00 во Дворце культуры «Тойон Муру» им. В.В.Никифорова — Кулумнуур.
Источник: Сетевое издание SAKHALIFE.RU
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