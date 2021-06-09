В Борогонцах с ужасными травмами госпитализировали мотоциклиста

8 июня около 10:30 в дежурную часть ОМВД РФ по Усть-Алданскому району поступило сообщение о том, что в медучреждение обратился водитель мотоцикла с травмами, полученными в результате ДТП.

В ходе проверки было установлено, что 8 июня в селе Борогонцы в 10:10 часов 34-летний мужчина, не справившись с управлением, опрокинул мотоцикл Регулмото СК 150 возле дома №22 по ул. Лонгинова.

В результате происшествия мотоциклист госпитализирован в больницу села с диагнозом: закрытая черепно-мозговая травма, ушиб шейного, поясничного отделов позвонка, перелом правой наружной лодыжки.

В ходе проверки было установлено, что пострадавший не имеет водительского удостоверения, в текущем году был привлечен по ст. 12.8 ч. 3 КоАП РФ за управление транспортным средством в состоянии опьянения и не имеющим права управления ТС (материалы направлены в суд) и по ст. 12.6 КоАП РФ. В момент ДТП был в мотошлеме, был трезв.

Мотоцикл «Регулмото СК 150» состоит на учете в ГИБДД, принадлежит пострадавшему, мототранспорт был помещен в специализированную стоянку.

По факту проводится проверка.