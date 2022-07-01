В Борогонцах проходят финальные репетиции открытия Спортивных игр народов

На стадионе «Майагатта Бэрт Хара» начались сводные репетиции церемонии открытия VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия). Режиссерско-постановочная группа под руководством Заслуженного артиста РФ, директора Государственного цирка Якутии Сергея Расторгуева работает в Усть-Алданском районе с 20 июня.

— Конечно, есть неизменные элементы церемонии открытия спортивных игр — это парад спортсменов, поднятие флага, зажжение огня, — пояснил первый заместитель министра культуры и духовного развития Якутии Владислав Левочкин. — Задача режиссерско-постановочной группы — подать традиционные действия оригинально и красочно. Отдельное внимание уделяется театрализованной композиции, посвященной главному спортивному событию года.

На земле легендарных богатырей: Майаҕатта Бэрт Хара, Лаҕа Баатыр, Куустээх Куонаан, Тиит Буурай, Суор Бугдук, Куустээх Уйбаан, Мас Мэхээлэ, родился Николай Николаевич Тарский, чье имя золотыми буквами вписано в историю спорта нашей республики. Будучи сам разносторонним спортсменом, незаурядным тренером, он, благодаря своей дальновидности, правильности стратегии сумел кардинально изменить положение физкультуры и спорта в Якутии.

В церемонии торжественного открытия игр задействовано около 2,5 тысяч участников массовых сцен, а также профессиональные артисты Государственного цирка Якутии и Национального театра танца, постановщики из преподавательского состава Якутского колледжа культуры и искусств. Техническое сопровождение обеспечивают Республиканский Дом народного творчества, Институт геокультурного развития и компания «Звук и свет».

Торжественная церемония открытия VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия) состоится 5 июля в 21:00. За полчаса до открытия начнется «разогревающая» развлекательная программа.