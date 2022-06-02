В Борогонцах построят лучшую котельную в Якутии

В районном центре Усть-Алданского района сегодня продолжается строительство квартальной котельной Восток-1 ГУП «ЖКХ РС (Я)». Проект реализуется при финансовой поддержке Фонда содействия реформированию ЖКХ. Аналогов таких котельных в Якутии нет.

Как идут работы на объекте, проверил Дмитрий Садовников в ходе рабочей командировки в район. Первый зампред правительства осмотрел котельную, насосную станцию и склад для хранения угля. Руководитель подрядной организации «Инженерные сети» Андрей Алексеев доложил, что объект будет сдан в июне текущего года.

«Заявка республики на предоставление финансовой поддержки на строительство угольной котельной Восток-1 в Борогонцах была одобрена в Фонде содействия реформированию ЖКХ в декабре 2020 года. К работам подрядчик приступил в июне 2021 года и должен был завершить их осенью. Но в силу ряда обстоятельств сроки затянулись. Сейчас мы видим, что готовность очень высокая. Объект практически готов к сдаче. Остались лишь работы по внешней отделке и благоустройству территории», — прокомментировал Садовников.

Общая стоимость объекта составляет 447,83 млн. рублей. Из них 268,7 млн. рублей предоставлены Фондом, остальные 179,13 млн. – собственные средства ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Котельная мощностью 18 МВт полностью автоматизированная, за технологическими процессами можно следить удаленно. Данные будут также автоматически передаваться в ГУП ЖКХ «РС (Я)» в Якутск. Кроме того, в здании предусмотрено все для удобства персонала – от душевых кабин до кухни и комнат отдыха.

Объект будет работать на угле и заменит две старые нефтяные котельные «Восток» и «МСШ-2». Котельная обеспечит теплом социальные объекты, к ней также подключится частный сектор.

Существенным преимуществом «Востока-1» станет не только обеспечение надежного теплоснабжения населения, но и экономия средств. Благодаря переходу на уголь, который планируют завозить сюда с Харбалахского угольного разреза, ГУП «ЖКХ РС (Я)» снизит расходы, которые шли на дорогостоящее нефтяное топливо. А за счет автоматизации процессов будет расходоваться меньше угля, чем в обычных котельных.

Помимо этой котельной, в Борогонцах также планируется строительство двух новых автоматизированных котельных Запад-1 и Запад-2 мощностью 2,4 МВт и 24 МВт.

Запад-1 заменит котельную «Дьол», с ее вводом также оптимизируют старую котельную «Ветучасток». А Запад-2 заменит котельную РАПО, позволит оптимизировать котельные «РДК», «Кэскил» и «Центральная».

Оба объекта также будут построены за счёт поддержки Фонда содействия реформированию ЖКХ.

Напомним, что недавно стало известно об одобрении заявки Якутии на обновление и возведение 9 теплообъектов суммарной мощностью 67,86 МВт. Из средств Фонда национального благосостояния выделено 1,449 млрд рублей. Дополнительные 362 млн рублей предусмотрены в бюджете ГУП «ЖКХ РС (Я)».

Это позволит до 2024 года оптимизировать 15 отслуживших свой срок котельных, сократить на 30% затраты на топливно-энергетические ресурсы, подключить к централизованному теплоснабжению около 600 индивидуальных жилых жомов в 6 районах.

Кроме котельных Запад-1 и Запад-2 в Борогонцах, будут возведены котельные «Новая школа» на 7,2 МВт в селе Чычымах Таттинского района, «Морук-1» на 1,2 МВт в селе Суола-Морук Мегино-Кангаласского района, «Центральная» на 1,5 МВт в селе Беке Мегино-Кангаласского района. Новые теплоисточники также построят в сёлах Боробул Таттинского района, Толон Чурапчинского района, Абага Амгинского района и поселке Хандыга Томпонского района.