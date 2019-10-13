В Борогонцах построят канализацию

В селе Борогонцы Усть-Алданского района планируется к 2020 году построить канализационные очистные сооружения мощностью 1000 м3 в сутки. Об этом 11 октября сообщил глава Усть-Алданского района Алексей ФЕДОТОВ на расширенной выездной коллегии министерства ЖКХ и энергетики РС (Я). Прошедшей в Усть-Алданском районе.

Реализация проекта ведется в рамках указа главы Республики Саха (Якутия) «Об экологическом благополучии Республики Саха (Якутия)» и подготовки к VIII Спортивным играм народов Республики Саха (Якутия).

В настоящий момент ООО «Инженерные сети» разрабатывает проектно-сметную документацию с прохождением государственной и экологической экспертизы со сроком завершения – май 2020 года. Для определения технологии очистки сточных (канализационных) вод специалистами ООО «Инженерные сети» проведен сбор лабораторно-химических анализов.

Для обеспечения населения Мюрюнского наслега круглогодичной чистой питьевой водой планируется произвести реконструкцию скважины с установкой водоочистного сооружения, реконструкция и монтаж централизованных водопроводных сетей. Реконструкция скважины села Борогонцы включена в региональную программу «Чистая вода». На данный момент составляется техническое задание на проектирование совместно с ГУП «ЖКХ РС(Я)».

Также в рамках выездной Коллегии Министерства ЖКХ и энергетики РС (Я) обсуждался вопрос по ремонтной программе скважин села. С 4 сентября 2019 года объекты «Скважина села Борогонцы» и «Баня» переданы с муниципальной собственности на безвозмездное пользование ГУП «ЖКХ РС(Я)». На данный момент выполняются работы по увеличению емкостного парка и восстановительные работы второй скважины. Реализация данного проекта позволит обеспечить бесперебойную и безаварийную работу водоснабжения в селе Борогонцы.

В ходе заседания обсуждены вопросы реконструкции улицы Лонгинова, где отмечаются определенные трудности в части необходимости переноса инфраструктурных сетей ПАО «Якутскэнерго», ПАО «Ростелеком» и ГУП «ЖКХ».