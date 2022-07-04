В Борогонцах идут восстановительные работы

На стадионе «Майагатта Бэрт Хара» идут работы по восстановлению декораций и установке оборудования, поврежденного порывами ветра.

Как пояснил первый заместитель министра культуры и духовного развития РС(Я) Владислав ЛЕВОЧКИН, в настоящее время идет восстановление основных систем:

— Восстановлено звуковое обеспечение, проводится ревизия светового оборудования и светодиодных экранов. Для подстраховки из Якутска отправлены дополнительные комплекты техники. Большую помощь в восстановлении декораций оказали местные жители и жители сельских наслегов, работники культуры, участвующие в массовке.

Усиление ветра произошло в промежуток между репетициями, когда участники массовых сцен находились на обеде.

Планируется, что после восстановительных работ продолжатся плановые репетиции, а в 20.00 состоится генеральная репетиция церемонии открытия VIII Спортивных игр народов Республики Саха (Якутия). Церемония открытия, как и планировалась, состоится 5 июля в 20.00.