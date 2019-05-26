В Борогонцах возникли пожары в училище и частном магазине

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

25 мая 2019 г. в 02.25 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Студенческая в мкр. Марха г.Якутска. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через шесть минут, горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 35 кв.м. Причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

25 мая 2019 г. в 02.42 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит теплица деревянная в п. Чернышевский Мирнинского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через шесть минут, горела теплица. В результате пожара огнем повреждена теплица на площади 6 кв.м. Предположительная причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительной печи. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

25 мая 2019 г. в 08.58 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Дорожная в с. Ц. Абага Олекминского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через одну минуту, горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение по всей площади. Общая площадь 36 кв.м.. Причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

25 мая 2019 г. в 12.13 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит бесхозное строение на улице Буотома в с.Качикатцы Хангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через четыре минуты, из строения был виден дым. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 1 кв.м..Причина — неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо и ущерб устанавливается.

25 мая 2019 г. в 16.10 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный дом не жилой на улице Мира в г. Среднеколымск Среднеколымского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через две минуты, горело строение. В результате пожара огнем повреждено строение на площади 18 кв.м..Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

25 мая 2019 г. в 15.10 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит частный магазин на улице Ленина в с. Борогонцы Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через одну минуту, было короткое замыкание в электрическом щитке. В результате пожара огнем поврежден кабель на площади 1 п.м…Причина короткое замыкание электропроводки в щитовой, виновное лицо и ущерб устанавливается.

25 мая 2019 г. в 15.22 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит трава на Объездная в г. Ленске. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела трава. В результате пожара сгорела трава на площади 10 кв.м. Причина — неосторожное обращение с огнем. Виновный и ущерб устанавливаются.

25 мая 2019 г. в 20.08 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в училище на улице Сельхоз в с. Мандыба Усть-Алданского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через две минуты, из строения был виден дым. В результате пожара огнем поврежден кабель 2 п.м..Причина — короткое замыкание электропроводки. Виновное лицо и ущерб устанавливается.