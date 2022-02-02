В борьбе с раком требуется помощь Ольге Налескиной

Ольга Налескина: «Когда врачи озвучили диагноз, было ощущение «Ну вот и всё, жизнь кончена…».

4 февраля — Всемирный день борьбы с раком. И я хочу рассказать о письме Ольги Налескиной из Нерюнгри. Ольге всего 49 лет. Самое время активно жить и работать, но не всегда все складывается так, как того хотим мы.

В апреле прошлого года у Ольги обнаружили кисту молочной железы. В ноябре в Новосибирском онкологическом диспансере, куда Ольга обратилась, при обследовании кисты был поставлен диагноз «рак молочной железы».

«Сначала у меня обнаружили кисту левой молочной железы. С августа месяца грудь начала увеличиваться в размерах. Когда врачи озвучили диагноз, было ощущение «ну вот и всё, жизнь кончена», — пишет она, — в нашем роду рака не было ни у кого, поэтому что делать, что будет дальше, ничего не было известно. Конечно, все родные очень переживают за меня, поддерживают, все считают, что надо делать операцию. Сначала все были в шоке, потом друг друга успокоили, решили: «прорвёмся». Я поехала в Новосибирск, прошла там два курса химиотерапии. Через знакомых я узнала о том, что можно поехать на лечение в Ю.Корею.

Сначала думала что выбрать- лечиться на родине или в Ю.Корее, решила разузнать подробнее.

Мне дали номер Компании «Кореямедтур», я связалась с ее руководителем Эльвирой Андреевной Михайловой, рассказала ей свою ситуацию и попросила помочь мне понять разницу.

Для этого, я передала ассистенту Эльвиры Андреевны все свои документы и выписки, и уже в течение двух рабочих дней очень оперативно и быстро она помогла мне поговорить с врачом онкологом-маммологом из Ю.Кореи.

Такие консультации проводятся почти каждый день по записи. Мне повезло, что на тот момент, меня как срочно нуждающуюся в обследовании, сразу же «связали» с Кореей. На консультации были корейский врач, переводчик, сама Эльвира Андреевна. Мне объяснили, как надо лечить мое заболевание, показали пошагово, с чего нужно начинать и какие могут быть перспективы лечения.

Я смогла задать свои вопросы и получила исчерпывающие ответы. Сомнений уже не оставалось, надо ехать.

Благодаря слаженной работе коллектива «Кореямедтур» мне удалось оформить документы в сжатые сроки, надо отметить, что это удается не всем компаниям и пациентам, желающим поехать на лечение. Я знаю, что многие обращаются к ним по вопросам организации визы и на лечение сложных заболеваний. Так, моя коллега, с которой вместе работаем долгое время, летом 2021 года очень успешно съездила благодаря «Кореямедтур» на обследование и лечение вместе с дочерью.

В декабре я смогла оформить визу, купить билеты и вылететь в один из лучших госпиталей по лечению онкологии груди в Ю.Корее.

«В январе в Южной Корее мне провели полное обследование и поставили третью стадию рака молочной железы. Я прошла химию, перенесла тяжело, следующая — в Якутске в феврале, а через месяц — операция, потом снова химия и лучевая терапия.

Было решено, что часть лечения я пройду в Ю.Корее, а часть — по месту жительства. На данный момент мне предстоит ехать на операцию в Корею, а сегодня я прохожу курс химиотерапии в Якутии.

Для проведения операции в Корее мне понадобится 39 тысяч долларов, это 2 с половиной млн. руб.

Моё финансовое положение, к сожалению, очень затруднительно на сегодняшний день, несмотря на то, что я работаю, и поэтому я обращаюсь к вам и прошу всех неравнодушных людей оказать мне в борьбе с этой болезнью посильную помощь. Любая ваша помощь для меня неоценима! Я верю, что жизнь продолжается. Заранее благодарна вам, дорогие, за доброту и сострадание! С уважением, Ольга Юрьевна Налескина».

Историю Налескиной О.Ю. и истории других пациентов, столкнувшихся с диагнозом «онкология», можно прочитать на странице @koreamedtur. Для поддержки Ольги Юрьевны ниже указаны ее личные реквизиты.

Кроме того, сообщаем, что еженедельно по вторникам в 15.00 и 21.00 бесплатно проводятся онлайн встречи в зуме для всех желающих узнать о лечении в Ю.Корее в формате вопрос-ответ, обмен опытом лечения в Ю.Корее.

Заявки на участие принимаются по What’sApp на номер:8-924-763-56-34 (Эльвира Андреевна Михайлова).

Реквизиты Ольги Юрьевны:

Получатель: НАЛЕСКИНА ОЛЬГА ЮРЬЕВНА

Номер счёта: 40817810676000578944

Банк получателя: ЯКУТСКОЕ ОТДЕЛЕНИЕ N8603

ПАО СБЕРБАНК БИК: 049805609

Корр. счёт: 30101810400000000609

ИНН: 7707083893 КПП: 143502001 SWIFT-код: SABRRUMM

Номер карты 2202200110951371





