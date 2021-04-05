В Болугуре всем миром построили новое здание пожарной части

Заместитель директора Жатайкого судоремонтного завода ПАО «ЛОРП» Александр Азаров от имени коллектива пароходства принял участие в торжественном открытии нового здания малокомплектной пожарной части в с.Болугур Амгинского улуса.

Еще в прошлом году народный депутат Республики Саха (Якутия) от Амгино-Майского избирательного округа, генеральный директор ПАО «ЛОРП» Сергей Ларионов поддержал инициативу коллектива Болугурской пожарной части, который собственными силами и средствами начал строительство нового здания. Коллективом пароходства были завезены трубы, листы, пиломатериалы, цемент и другие стройматериалы.

Пожарной части под руководством начальника Амгинского гарнизона Александра Моисеева и начальника МПЧ-2 Анатолия Седалищева удалось в кратчайшие сроки, не дожидаясь никаких привилегий и помощи со стороны, возвести полноценное двухэтажное здание.

«Это заслуживает уважения и похвалы в ваш адрес. Недаром говорят, только люди с очень сильным характером способны служить в пожарной охране. Как показывает сегодняшнее торжественное мероприятие – не только сильные духом, но и самоотверженные и инициативные», — говорится в приветственном слове Сергея Ларионова.

Здание пожарной части обеспечено всем необходимым. Оно включает в себя учебные кабинеты, кабинет руководителя и два гаражных бокса.

По словам болугурцев, это была поистине народная стройка: возведение самого здания велось самими бойцами пожарной части с помощью жителей села, а при осуществлении внутренних работ не обошлось без посильной помощи меценатов, спонсоров, предпринимателей.

Во время церемонии награждения в адрес всех тех, кто внес вклад в возведении объекта, прозвучали слова искренней благодарности. Народному депутату РС (Я), генеральному директору ПАО «ЛОРП» Сергею Ларионову глава Степан Кузьмин вручил почетный знак «За вклад в развитие Болугурского наслега».