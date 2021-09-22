В Большом театре наградили якутян

6 сентября 2021 года в Государственном академическом Большом театре России состоялась торжественная церемония награждения победителей и призеров 19 компетенций Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2021 года, а также грандиозный гала-концерт, в программу которого вошли самые яркие работы финалистов индивидуальных соревнований, оригинальные номера и премьеры от звёзд российского шоу-бизнеса, а также творческие проекты, созданные в коллаборации с арт-кластером Таврида и фестивалем «Уроки режиссуры».

Проект реализуется при поддержке Фонда президентских грантов, Министерства науки и высшего образования Российской Федерации, Министерства просвещения Российской Федерации, Министерства культуры Российской Федерации, а также Правительства Москвы. Чемпионат объединяет лучших молодых представителей в возрасте 14-35 лет сферы бекстейдж, ведущих экспертов, лидеров сферы культуры и креативных индустрий, представителей государственных органов власти и широко освещается в средствах массовой информации.

Финалы чемпионата прошли на лучших театральных и учебных площадках Москвы, а также в различных форматах сетевого взаимодействия в онлайне. 6 сентября 2021 года на Новой сцене Государственного академического Большого театра России состоялся гала-концерт Национального открытого чемпионата творческих компетенций ArtMasters 2021.

На церемонии были объявлены победители чемпионата, среди которых есть призер из города Нерюнгри: Никулин Андрей — победитель в компетенции «Звукорежиссер», а также призер из города Якутска: Максутов Ренат — призер в компетенции «Звукорежиссер».