19.06.2020
10:40
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Происшествия

В больнице Якутска произошла кража

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратились из администрации медицинского учреждения. Из больницы была похищена инвалидная кресло-коляска стоимостью 25 000 рублей.

Полицейские установили причастного к краже. Им оказался 35-летний житель Якутска. Выяснилось, что в тот день он выписывал мать из больницы. Женщину спустили на коляске. Сын решил, что коляска им еще пригодится и, погрузив ее в машину, уехал.

Похищенное изъято и возвращено в медучреждение.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».

Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
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