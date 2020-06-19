19.06.2020
10:40
272
Происшествия
В больнице Якутска произошла кража
В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратились из администрации медицинского учреждения. Из больницы была похищена инвалидная кресло-коляска стоимостью 25 000 рублей.
Полицейские установили причастного к краже. Им оказался 35-летний житель Якутска. Выяснилось, что в тот день он выписывал мать из больницы. Женщину спустили на коляске. Сын решил, что коляска им еще пригодится и, погрузив ее в машину, уехал.
Похищенное изъято и возвращено в медучреждение.
В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».
Фото: SakhaLife.ru.
Источник: Пресс-служба МВД по Республике Саха (Якутия).
Если вы увидели интересное событие, присылайте фото и видео на наш Whatsapp
+7 (999) 174-67-82
+7 (999) 174-67-82
Если Вы заметили опечатку в тексте, просто выделите этот фрагмент и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редактору. Спасибо!
Наверх
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
19.06.2020
53
19.06.2020
107
19.06.2020
126
19.06.2020
169
19.06.2020
173
19.06.2020
271
19.06.2020
254
19.06.2020
988
19.06.2020
470
19.06.2020
140
19.06.2020
146
19.06.2020
194
19.06.2020
385
19.06.2020
831
18.06.2020
432
18.06.2020
1354
18.06.2020
454
18.06.2020
375
18.06.2020
534
18.06.2020
403
18.06.2020
576
18.06.2020
220
18.06.2020
561
18.06.2020
554
18.06.2020
932
18.06.2020
495
18.06.2020
955
18.06.2020
468
18.06.2020
403
18.06.2020
1114
18.06.2020
351
18.06.2020
624
18.06.2020
537
18.06.2020
565
18.06.2020
2581
18.06.2020
1035
18.06.2020
666
18.06.2020
431
18.06.2020
639
18.06.2020
390
18.06.2020
1604
18.06.2020
943
18.06.2020
474
18.06.2020
339
18.06.2020
590
18.06.2020
789
18.06.2020
1106
ТОП НОВОСТИ
17.06.2020
6701
16.06.2020
6367
13.06.2020
6302
17.06.2020
5301
13.06.2020
4114
17.06.2020
3655
16.06.2020
3507
14.06.2020
3446
15.06.2020
2914