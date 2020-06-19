В больнице Якутска произошла кража

В отдел полиции №1 МУ МВД России «Якутское» обратились из администрации медицинского учреждения. Из больницы была похищена инвалидная кресло-коляска стоимостью 25 000 рублей.

Полицейские установили причастного к краже. Им оказался 35-летний житель Якутска. Выяснилось, что в тот день он выписывал мать из больницы. Женщину спустили на коляске. Сын решил, что коляска им еще пригодится и, погрузив ее в машину, уехал.

Похищенное изъято и возвращено в медучреждение.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело по ч.1 ст. 158 Уголовного кодекса Российской Федерации «Кража».