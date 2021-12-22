В больнице Якутска мужчина ударил медсестру и сбежал

Сегодня вечером Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы разместил в фейсбуке тревожный пост. Вчера у него в больнице случилось ЧП. Так, один неадекватный мужчина в возрасте, сопровождавший пациентку, ударил медсестру, и сбежал…

В своем посте доктор Луцкан обратился к депутатам Госдумы РФ с просьбой законодательно ужесточить наказание за нападение на медработников и приравнять их к сотрудникам правопорядка.