22.12.2021
22:46
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Происшествия

В больнице Якутска мужчина ударил медсестру и сбежал

Сегодня вечером Иван Луцкан, главный врач Якутской республиканской офтальмологической клинической больницы разместил в фейсбуке тревожный пост. Вчера у него в больнице случилось ЧП. Так, один неадекватный мужчина в возрасте, сопровождавший пациентку, ударил медсестру, и сбежал…

В своем посте доктор Луцкан обратился к депутатам Госдумы РФ с просьбой законодательно ужесточить наказание за нападение на медработников и приравнять их к сотрудникам правопорядка.

Источник: Иван Луцкан, ФБ
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