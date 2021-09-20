В больнице Якутии обнаружена опасная «молочка»

В августе 2021 года на основании требования прокуратуры г. Мирного сотрудники Управления Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) приняли участие в проверке исполнения федерального законодательства при организации питания пациентов в части оборота пищевой продукции на всех этапах с момента ее приобретения и поставки до реализации конечному потребителю. В ходе проведения проверки были отобраны пробы и направлены ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория».

Так, по результатам лабораторных исследований подведомственного Россельхознадзору ФГБУ «Иркутская межобластная ветеринарная лаборатория» установлено, что в пробе цельного сухого молока с массовой долей жира 26%(производитель — ООО «Уральский маслозавод» Челябинская область) и в пробе сыра «Тильзитер» с массовой долей жира 45% (производитель — ООО «МИЛКОПТ» Республика Татарстан) выявлена фальсификация молочной продукции по оценке подлинности (несоответствие состава продукции указанного на этикетке товара).

Выявленный факт является нарушением требований технического регламента «О безопасности пищевой продукции», действующего на территории ЕАЭС.

Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) в отношении ГБУ РС (Я) «Мирнинская центральная районная больница» выдано предписание об устранении нарушений законодательства в сфере ветеринарии, с указанием утилизировать или уничтожить фальсифицированную молочную продукцию.

Кроме того, информация о выявленных нарушениях направлена в территориальные управления Россельхознадзора для принятия мер в отношении производителей.

Управлением Россельхознадзора по Республике Саха (Якутия) на постоянной основе проводится работа по выявлению в обороте потенциально небезопасных пищевых продуктов. В частности, речь идёт о молочной и мясной продукции, поступающей в торговые точки, сетевые магазины и муниципальные учреждения всего региона.