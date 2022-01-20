20.01.2022
23:10
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Происшествия
В больнице в Бердигестяхе скончался ребенок… Причина смерти выясняется
Сегодня в якутских соцсетях прошло сообщение, что умер от ковида первоклассник в Бердигестяхе. На данный момент факт смерти несовершеннолетнего пациента официально подтвердил Минздрав Якутии, причина летального исхода устанавливается.
Как сообщает тгк Балабкина.Brief, министерство здравоохранения Якутии выражает соболезнования родным и близким скончавшегося 18 января несовершеннолетнего пациента Горной ЦРБ.
Начата проверка по факту смерти несовершеннолетнего пациента. Ведомством в район направлена комиссия во главе с заместителем министра здравоохранения Л.С. Бурнашевой для установления причин летального исхода, оказания практической и методической помощи.
Фото: Sakhalife
Источник: Балабкина Breif
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