В больнице в Бердигестяхе скончался ребенок… Причина смерти выясняется

Сегодня в якутских соцсетях прошло сообщение, что умер от ковида первоклассник в Бердигестяхе. На данный момент факт смерти несовершеннолетнего пациента официально подтвердил Минздрав Якутии, причина летального исхода устанавливается.

Как сообщает тгк Балабкина.Brief, министерство здравоохранения Якутии выражает соболезнования родным и близким скончавшегося 18 января несовершеннолетнего пациента Горной ЦРБ.

Начата проверка по факту смерти несовершеннолетнего пациента. Ведомством в район направлена комиссия во главе с заместителем министра здравоохранения Л.С. Бурнашевой для установления причин летального исхода, оказания практической и методической помощи.