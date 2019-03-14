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14 марта 2019, 14:48
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В Болгарии установят бюст основоположнику якутской литературы А. Е. Кулаковскому

24 марта – 1 апреля 2019 г. в Сербии пройдёт мероприятие, посвящённое основоположнику якутской литературы А. Е. Кулаковскому — Ексекулээх Елексей и реформатору сербского языка Вуку Караджичу «Едины в помыслах», а в Болгарии впервые в истории Якутии наравне с великими писателями мира во дворе кириллицы будет установлен бюст А.Е.Кулаковскому.

Организаторами мероприятия выступают Общество сербско-якутского сотрудничества (Сербия) и Министерство внешних связей и делам народов Республики Саха (Якутия).

Международный литературно-исторический проект «Едины в помыслах»  направлен на популяризацию культуры, литературы, истории Якутии и Сербии, поддержку и продвижение международных проектов, связанных с именами великих сынов двух народов, укрепление дружественных отношений между Сербией и Якутией. Мероприятие вошло в План мероприятий Года консолидации, объявленного Главой Республики Саха (Якутия) А.С. Николаевым.

Председатель общества сербско-якутского сотрудничества и один из организаторов мероприятия со стороны Сербии Милкица Вулетич рассказала: 

— В августе прошлого года у меня была  возможность посетить сказочную республику Саха (Якутия), где начинается настоящая зима. Я приняла участие на экодуховном форуме молодежи «Амма кырдалын ыччата» и получила от встреч, разговоров столько приятных впечатлений — люди, новые знакомства вдохновили меня на продолжение проекта в рамках сотрудничества Сербии и Якутии. Также, вдохновили меня ысыах Европы 2017года в Сербии, куда приехала моя подруга из Якутии Мария Кривцова и я познакомилась с удивительной Ларисой Кулаковской, с которой сейчас работаем по организации предстоящих мероприятий.

Первое мероприятие нашего общества мы планируем организовать 24-31 марта этого года. Название проекта «Едины в помыслах» говорит о многом — именно поэтому, мы и начали с языка, литературы и самобытности нашего сербского и якутского народа. Наш логотип изображает зелёную южную страну  Сербию, а Якутия представляет синюю северную часть — две волны, которые соединяют  только на первый взгляд разные миры. Радует то, что к нам подключились молодёжь Сербии и активно готовятся к мероприятию. Ну и в конце, хочу сказать, что мы с радостью и с нетерпением ждём дорогих гостей, готовимся к масштабным событиям, посвящённым нашему и вашему народу!

Мероприятие такого масштаба, посвящённое якутскому писателю, проводится впервые за всю историю Якутии. Инициатива проведения этих мероприятий исходит от  сербов и болгар, что не может не радовать народ республики. Значительным фактором дальнейшей перспективы дружбы между Сербией и Якутией является интерес молодёжи с двух сторон, так, создано молодежное крыло общества сербско-якутского сотрудничества, возглавляет его Милош Ковачевич.  Недавно избранный председатель общества отмечает важность и значимость предстоящих мероприятий для молодежи Сербии, встречу с делегацией Якутии Милош планирует провести на уровне Правительства Республики Сербии в Министерстве молодежи. Молодёжную делегацию Якутии представят общественные организации «Амма кырдалын ыччата», «Окружение Кулаковского», «Наследие Кулаковского», «Молодёжное крыло СЖО», «Ассоциация молодых писателей РС(Я)». Также, в число делегации вошли МО «Таттинский улус», школа третьего возраста г.Якутска, Национальный архив РС(Я), Музей хомуса РС(Я), Институт им.А.Е.Кулаковского СВФУ,  федеральный партийный проект «Историческая память», театр Олонхо, государственный театр Эстрады РС(Я).

Впервые бюст сыну якутского народа будет установлен во «Дворе кириллицы». Одним из инициаторов данного мероприятия является Владислав Левочкин, первый заместитель министра культуры и духовного развития Республики Саха (Якутия), который рассказал про историю важного исторического события:

— В прошлом году мне позвонил наш писатель и драматург Владимир Федоров, который в настоящее время живет в Москве и является редактором «Общеписательской литературной газеты». Оказалось, он в Болгарии познакомился с местным предпринимателем Кареном Алексаняном, который в городе Плиска создал музейный комплекс «Двор Кириллицы». Он сам является потомственным армянином, но его мама была учительницей русского языка и литературы и привила сыну любовь к славянской письменности. И именно в Плиске родилась кириллица — общий алфавит славянских народов, созданный святыми Кириллом и Мефодием. Владимир Николаевич рассказал болгарскому предпринимателю о том, что якутский алфавит тоже основывается на кириллице. И у Карена Алексаняна появилась идея установить в комплексе бюст якутского писателя. И, конечно, была предложена личность основоположника якутской литературы Алексея Елисеевича Кулаковского. 

К тому времени «Двор Кириллицы» уже насчитывал несколько десятков фигур писателей из Болгарии, Сербии, России, Украины, Беларуси, Молдовы, Македонии, Монголии и других стран. Русские классики Пушкин, Достоевский и Есенин образовали на аллее отдельную линию. В прошлом году к ним присоединились юбиляры 2018 года – Толстой, Тургенев, Крылов, Горький и Высоцкий. Из писателей народов России уже представлены основоположник осетинской литературы Коста Хетагуров, патриархи ингушской и чувашской литературы Идрис Базоркин и Николай Ильбеков.

Над скульптурами работают самые лучшие деятели, которые сами родом из стран, представленных в комплексе. Таковы условия Алексаняна, который сам оплачивает работу скульпторов. От участников этого масштабного проекта он требует только одного – чтобы они сами привезли в Плиску готовый бюст вместе с горстью родной земли писателя и торжественно открыли памятник на аллее.

Скульптором бюста Алексея Кулаковского стал Афанасий Романов – народный художник Республики Саха (Якутия).

Карен Алексанян, успешно занимаясь бизнесом в других сферах, вкладывает все прибыли от них в «Дом Кириллицы», сделав его смыслом жизни. Благодаря такому уникальному человеку тысячи паломников узнают о жизни Алексея Кулаковского и смогут прочесть его великие стихи.

Первый замминистра внешних связей и народов Якутии Владимир Васильев отмечает, что контакты с сербскими партнерами были налажены в 2017 году. Тогда выходцы из Якутии, живущие за рубежом, организовали в Белграде первый европейский Ысыах по инициативе Ларисы Кулаковской. Именно с этого момента движение народной дипломатии получило мощный импульс. 

В программе мероприятий Сербии и Болгарии: открытие бюста А.Е. Кулаковского в Музее кириллицы в г.Плиска (Болгария), выставки, мастер-классы для населения — знакомство жителей Болгарии и Сербии с творчеством  якутских мастеров в целях популяризации культуры, литературы, истории народов Якутии, круглый стол, посвященный творчеству Вука Караджича и Алексея Елисеевича Кулаковского (г.Белград).

Видео с интервью Ларисы Кулаковской о предстоящих мероприятиях:

 

Источник: Сардаана Сыромятникова
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