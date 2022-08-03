В ближайшие дни лесных пожаров в Якутии станет меньше

Ситуация с лесными пожарами в Якутии начинает улучшаться. Если только вчера в республике было свыше 100 пожаров, то сегодня в регионе действуют 86. За сутки огнеборцам удалось ликвидировать 20 лесных пожаров. В ближайшие дни картина продолжит улучшаться, сообщил первый зампред правительства Дмитрий Садовников.

По его словам, это связано с погодными условиями, обильными осадками и усилением работ лесопожарных формирований. Всего в тушении лесных пожаров задействовано 1 146 человек, в том числе 709 сотрудников парашютно-десантной пожарной службы, 217 сотрудников лесопожарной службы, 68 сотрудников ГПС и МЧС, 152 добровольца из числа местного населения, привлечено 110 единиц техники.

«Есть определенные результаты благодаря работе наших лесопожарных структур и обильным осадкам, которые наблюдаются на всей территории Якутии. В течение 2 -3 дней мы должны на порядок сократить количество пожаров», — отметил Дмитрий Садовников.

Из действующих пожаров локализовано 6 лесных пожаров и 1 ландшафтный пожар. В ближайшее время ожидается также локализация ряда пожаров с последующей ликвидацией. Ликвидированы будут и те пожары, которые за последние 5 дней не дают прироста. За ними будет продолжено наблюдение.

На утреннем заседании КЧС первый вице-премьер Садовников заслушал все районы, в которых действуют пожары. Особое внимание было уделено южным районам, где зафиксировано наибольшее число пожаров. Рассматривается вариант командирования в Усть-Майский район сотрудника из Якутска для координации работ по тушению пожаров.

Что касается пожаров, которые действуют недалеко от населенных пунктов, то в селе Налимск Среднеколымского района ситуация улучшилась. Это произошло благодаря правильной координации работ. Площадь, пройденная огнем, составляет 23 759 га, прироста за последние сутки нет. Работы по тушению продолжаются, задействовано 46 человек, 6 единиц техники.

В селе Арылах Мирнинского района, по сообщению руководителя республиканской Авиалесоохраны Владимира Леонова, наблюдается положительный результат. Пройденная огнем площадь оставляет 1780 га. Задействовано в тушении 189 человек, 20 единиц техники. Продолжается прокладка минполосы, сегодня будет отработана кромка с восточной стороны, для чего с ПДПС Ленска прибыли дополнительно 23 человека. До полного окольцевания пожара осталось 4 км. Вчера самолет Бе-200 ЧС совершил 12 сбросов 108 тонн воды.

По итогам заседания КЧС Садовников поручил усилить группировку в Верхневилюйском и Нюрбинском районах. Туда будут переброшены силы по мере освобождения от работ по пожарам в других районах. Также привлекут тяжелую технику.

Отметим, что с начала пожароопасного сезона 2022 года на территории республики зарегистрировано 504 лесных пожара на общей площади 401 972,11 га. В аналогичный период прошлого года было зарегистрировано 1 328 лесных пожаров на общей площади 4 359 442,77 га.