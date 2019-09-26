Парад солистов симфонического оркестра и сольная программа Людмилы Кузьминой.

29 сентября в 17-00ч. к Международному дню музыки симфонический оркестр театра, его солисты и ведущая солистка оперы Людмила Кузьмина представят интересную, насыщенную концертную программу в двух отделениях «В благодарность музыке».

В первом отделении в оркестровой программе центральным ядром станет исполнение величайшего творения П.И. Чайковского – увертюра-фантазия «Ромео и Джульетта». В исполнении солистов оркестра прозвучат произведения Вивальди, Вагнера, Хачатуряна и других композиторов. Зритель может увидеть и услышать звучание маримбы и вибрафона, даже литавр, а также струнных и духовых инструментов. Дирижер — лауреат международных конкурсов Николай Пикутский.

Заслуженный артист РС (Я) Дмитрий Твердохлебов – ветеран симфонического оркестра театра оперы и балета, концертмейстер группы ударных инструментов. Он также маститый преподаватель. Почти все музыканты-ударники республики — его выпускники.

Один из них, артист театрального оркестра, самый молодой участник концерта Ефрем Федосеенко, также выступит в концерте.

В.В. Воронин, являясь доцентом Высшей школы музыки, подготовил к профессиональной деятельности ряд якутских музыкантов-флейтистов. Он – лауреат международных и всероссийских конкурсов в составе ансамбля «Концертино».

Еще одна флейта прозвучит в руках Нины Николаевой, воспитанницы В.В. Воронина, выпускницы Уральской консерватории. Нина также – лауреат международных и всероссийских конкурсов в составе ансамблей «А`Элита» и «Концертино».

Другой участник концерта, отличник культуры РС (Я) Алексей Петров, обучаясь в Высшей школе музыки, освоил сразу 2 инструмента – контрабас и саксофон. На концерте он выступит с саксофоном.

Концертмейстер оркестра, отличник культуры РС (Я) Афанасий Герасимов – воспитанник скрипичной школы Л. И. Габышевой и С.М. Афанасенко, участвовал в ансамбле «Виртуозы Якутии». Являясь сыном известного композитора Якутии, автора республиканского Гимна К.А. Герасимова, Афанасий, несмотря на молодость, имеет свое творческое лицо как состоявшийся успешный скрипач. Блестяще исполненный им в мае скрипичный концерт Г. Григоряна на гала-концерте тому подтверждение.

Отличник культуры РС (Я), концертмейстер группы виолончелей Мария Шулиновская более 10 лет работает в театральном оркестре, и также зарекомендовала себя как замечательный музыкант.

Альтист Игнат Алексин — всего около двух лет работает в оркестре, но в его активе уже почти весь театральный репертуар. Лауреат международного конкурса «Скрипка» Севера и конкурса «Новые имена Якутии». Играл в ансамбле «Виртуозы Якутии».

Николай Пикутский как дирижер работает в театре с 2007 г. 2 года занимал должность главного дирижера. В репертуаре Н.В.Пикутского – 32 репертуарных спектакля. Дирижер-постановщик 11 спектаклей, симфонических и тематических концертов. Был главным дирижером фестиваля «Стерх-2015» и фестиваля современного балета в 2016 г. С симфоническим оркестром ГТОиБ им. Д.К.Сивцева-Суорун Омоллоона и другими коллективами исполнены разные оркестровые программы. произведения. Сотрудничал с оркестром Приморской краевой филармонии, Тихоокеанским симфоническим оркестром, солистами, хором ДВГАИ и солистами Штутгартской оперы, оркестрами в Украине, Московской филармонии и Нижегородской филармонии. Финалист I Всероссийского музыкального конкурса в номинации «оперно-симфоническое дирижирование» (Москва 2011).

Во втором отделении состоится сольный концерт ведущей солистки оперы, лауреата международных конкурсов Людмилы Кузьминой. Весьма разнообразен репертуар любимицы российских и якутских слушателей Людмилы Кузьминой. На концерте вы услышите знаменитые арии Верди из опер «Трубадур» и «Бал-маскарад», известнейшую арию Далилы из оперы Сен-Санса «Самсон и Далила», конечно же – Кармен из оперы Бизе, романсы Ф. Пуленка и композитора Германа Комракова.

Людмила Кузьмина – солистка оперы. С 2000 г. служит оперной музе в театре оперы и балета. С 2007 по 2009 — солистка Центра оперного пения Галины Вишневской. С тех пор ее хорошо знают московские почитатели вокального искусства. Она периодически выступает в Москве с камерными концертами. В оперных спектаклях «Кармен» и «Царская невеста» выступала на сценах Оперного центра им. Г.П. Вишневской и Михайловского театра в Петербурге, Московской филармонии. С 2012 года сотрудничает с хоровым коллективом симфонической капеллы России под руководством В. Полянского. Так же регулярно выступает на сцене БЗК им. П.И. Чайковского, исполняя партии меццо-сопрано в произведениях в концертном исполнении.

Интересный факт — в 2015 г. Л. Кузьмина исполнила роль Адрианы в мировой премьере оперы современного английского композитора Ф. Эшворта «Эррори», выступая в Италии в составе компании «Национальный театр Филадельфии».

В 2007 году Л. Кузьмина — Лауреат II премии «Первого Всероссийского открытого конкурса вокалистов им. В. Левко» (Москва).

В 2008 — Лауреат I премии Международного конкурса им. Б. Франчи (Италия).

Участвует в мастер-классах звезд итальянской оперы Фьоренцы Коссотто), артистического директора Римской оперы Мауро Тромбетты, тенора Вильяма Матеуцци (Италия), а также Дэвида Блэкбёрна (президент NYIOP и IMG Artists).

В концерте прозвучит лишь самая малая часть концертного репертуара певицы.

Дирижер второго отделения концерта – Евгений Шейко с начала сезона приступил к работе в качестве главного дирижера. О многом говорит тот факт, что он был выпускником мэтра дирижирования Геннадия Рождественского в Московской консерватории. Евгений Борисович многие годы работал как главный дирижер Нижегородского театра оперы и балета, руководил известным фестивалем «Болдинская осень». Работал также в Улан-Удэ, Рязани.