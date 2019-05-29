В бизонариях Якутии пополнение: родился 21 теленок

Рост численности лесного бизона — показатель успешной адаптации к таежным условиям Якутии, отмечают в Минэкологии республики.

Дирекция биоресурсов и ООПТ успешно реализует проект по восстановлению естественно-исторического ареала лесного бизона.

Об этом свидетельствует факт роста их численности на территории Якутии в питомниках «Усть-Буотама» и «Тымпынай». К концу 2018 года общая численность бизонов канадского и местного происхождения достигла 195 голов.

В 2019 году первый теленок появился 13 апреля в питомнике «Усть-Буотама», всего с этого момента по сегодняшний день в двух питомниках родился 21 теленок (8 — в питомнике «Усть-Буотама», 13 — в питомнике «Тымпынай»). Период отела у лесных бизонов проходит в основном с апреля по конец мая, иногда до середины июня, поэтому специалисты ожидают еще пополнения.

Напомним, для прохождения лесными бизонами адаптации к новым условиям среды были построены два специализированных питомника — «Усть-Буотама» на территории природного парка «Ленские столбы» и «Тымпынай» на территории природного парка «Синяя».