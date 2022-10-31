В битве хоров наши в тройке лидеров

Якутские вокально-хоровые коллективы завоевали серебряные и бронзовые медали I Дальневосточной хоровой олимпиады.



В конце октября Владивосток стал хоровой столицей страны – на I Дальневосточную хоровую олимпиаду со всей России съехались 80 коллективов из 15 субъектов РФ общей численностью 2 тысячи человек. Данное мероприятие проводится при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, и НП «Всероссийское хоровое общество». Программа была насыщенной и разнообразной – конкурсные состязания в нескольких номинациях – детские, взрослые, хоры академические, народные, вокальные ансамбли, участие в концертных программах, проведение мастер-классов, обмен опытом на дружеских встречах.

Председателем жюри, в которое входят известные хоровые дирижёры и композиторы, стал профессор кафедры хорового дирижирования Московской государственной консерватории им. П.П. Чайковского, и.о. ректора Академии хорового искусства им. В.С. Попова Александр Соловьёв.

Среди участников были заявлены образцовые, заслуженные академические коллективы страны со многими достижениями – Solo-хор Музыкального училища им. Гнесиных Российской Академии музыки, Детский хор «Весна» им. А.С. Пономарёва, заслуженный творческий коллектив Приморского края и т.д.

Якутия была представлена известными коллективами-лауреатами многих престижных хоровых и музыкальных конкурсов: Детская хоровая школа «Соловушка» под управлением заслуженного деятеля искусств РС(Я) — Т.А. Седельниковой (г. Нерюнгри), вокальный ансамбль «Үрдэл» Якутского колледжа культуры и искусств имени А.Д. Макаровой под управлением кандидата педагогических наук — Л.В. Егоровой (г. Якутск) и Тюнгюлюнский народный хор под управлением заслуженного работника культуры РС(Я) -Г.И. Варламовой (село Тюнгюлю Мегино-Канагаласского улуса РС(Я)).

Все они достойно и на высоком уровне выступили в олимпийском хоровом многоборье: Старший хор МБУ ДО «Детская хоровая школа» «Соловушка» завоевал 2 серебряных медали, одна из которых за мастерское исполнение духовной музыки.

Вокальный ансамбль «Үрдэл» ГБПОУ РС(Я) «Якутский колледж культуры и искусств имени А.Д. Макаровой» был удостоен бронзовой медали в номинации «Взрослые вокальные ансамбли».

Тюнглюлюнский хоровой коллектив стал лауреатом III степени в категории «Взрослые любительские народные хоры» (заочная программа).

В целом стоит отметить высокий уровень исполнительского мастерства участников олимпиады, задавших высокую музыкальную планку.



Отрадно, что якутские хоровые коллективы заслужили благожелательные отзывы жюри и имели возможность выступить на Приморской сцене Мариинского театра — старший детский хор «Соловушка», который также принял участие в концертной программе духовной музыки в церкви Пресвятой Богородицы.

На I Дальневосточной хоровой олимпиаде царил дух состязания, напряжения творческой борьбы и радости одержанных побед.

Тем весомее достижения якутских вокальных, хоровых коллективов.

Победили достойные.