16.10.2019
20:45
97
Культура & Образование
В «Бичик» выйдет календарь с рисунками Кыыдааны Игнатьевой
В издательстве «Бичик» выйдет календарь с рисунками Кыыдааны Игнатьевой.
Источник: https://www.instagram.com/p/B3mSg1mohvG/
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