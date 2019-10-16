16.10.2019
20:45
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Культура & Образование

В «Бичик» выйдет календарь с рисунками Кыыдааны Игнатьевой

В издательстве «Бичик» выйдет календарь с рисунками Кыыдааны Игнатьевой.

Источник: https://www.instagram.com/p/B3mSg1mohvG/
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