В библиотеке-архиве первого президента Якутии открыли мультимедийный зал

27 сентября, в День государственности Республики Саха (Якутия), открылся мультимедийный зал в Николаев Центре — библиотеке-архиве первого президента РС (Я) Михаила Ефимовича НИКОЛАЕВА.

В мероприятии приняли участие председатель Государственного собрания РС(Я) Ил Тумэн Алексей ЕРЕМЕЕВ, министр культуры и духовного развития РС (Я) Юрий КУПРИЯНОВ, председатель Конституционного Совета РС (Я) Петр ГОГОЛЕВ, директор Национальной библиотеки Якутии Саргылана МАКСИМОВА, заместитель главы Хангаласского района Андрей ВАРЛАМОВ и др.

Строительство мультимедийного зала — пристроя к зданию библиотеки-архива Михаила Николаева началось в 2019 году. Современный мультимедийный, информационный, общественный и культурно-просветительский центр представляет историю государственности Якутии.

Справка:

Николаев Центр – это общественное, культурно-образовательное учреждение, призванное сохранить и передать молодому поколению граждан Республики Саха (Якутия) историю становления и развития государственности Якутии, представить историческое наследие Михаила Ефимовича Николаева, первого Президента РС(Я).

Библиотека-архив Первого Президента РС (Я) в качестве отдела Национальной библиотеки Якутии была открыта в 2002 году в селе Чапаево Октемского наслега Хангаласского района. В 2017 году библиотека-архив Михаила Николаева переименована в Николаев Центр. В Николаев Центре хранятся фонд печатных, рукописных, аудиовизуальных документов, фонд подарков, связанных с государственной деятельностью М.Е. Николаева.