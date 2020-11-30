В бескрайней тайге пропал человек

Служба спасения Якутии настоятельно рекомендует водителям, отправляющимся в дальнюю дорогу, сообщать о своем маршруте близким и друзьям, запастись всем необходимым, взять с собой средства связи и продукты питания. В этом конкретном случае, осведомленность родных и подготовленность самого водителя к дальней поездке помогла быстро спасти человека и вернуть домой живым и невредимым.

27 ноября 2020 года, в 11 часов 15 минут в МКУ «ЕДДС Среднеколымского улуса (района)» поступило заявление от гражданки о том, что её муж 1979 г.р., 25 ноября 2020г., в 13 часов 40 минут, выехал из с. Сылгы-Ытар в г. Среднеколымск, и до сих пор не приехал. По состоянию на 28 ноября 2020 года, со слов родственников пропавшего в его поисках задействовано достаточное количество людей и техники. Примерный маршрут пропавшего им известен, поэтому в настоящее время нет необходимости в привлечении воздушного судна и дополнительных сил.

28 ноября сообщение было передано спасателям Среднеколымского ПСО ГБУ «Служба спасения РС(Я)» в 21.30 они выехали на поиски мужчины на буранах. 29 ноября 2020 года, в 02 часа 00 минут (вр. местн.) Врио начальника Колымского ПСО ГБУ «Служба спасения РС (Я)» Иван БЕРЕЖНОВ сообщил о том, что в ходе поисково-спасательных мероприятий гражданин пропавший без вести 25 ноября 2020 года, обнаружен в 55 км от г. Среднеколымск на участке «Дирин». По его словам, причиной явилась поломка снегохода. Мужчина доставлен в город Среднеколымск. Состояние удовлетворительное, от медицинской помощи отказался.