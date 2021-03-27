В бердигестяхские дома пришел газ

Сегодня, 27 марта, в селе Бердигестях Горного улуса состоялась торжественная церемония запуска внутрипоселковых газовых сетей.

К селу, административному центру улуса, в 2016-2018 годы построен магистральный газопровод протяженностью 28,15 км, возведена автоматизированная газораспределительная станция с мощностью 1000 куб. м. в сутки. Строительство внутрипоселковых сетей газопровода села началось с 14 августа 2019 года. Сварено, уложено в траншею и засыпано 14380 п. м. газопровода высокого давления, выполнен подвод к котельным населенного пункта.

Жителей села, района со знаменательным событием поздравил глава республики Айсен Николаев. Ил Дархан отметил, что первым газифицированным населенным пунктом Горного улуса в 2007 году стало село Бясь-Кюель, далее через Кюерелях, Асыма газопровод проложен до села Бердигестях.

По словам Айсена Николаева в результате проведения последовательной работы руководства республики с правительством РФ по федеральной программе «Комплексное развитие сельских территорий на 2020-2021 годы» предусмотрено финансирование на газификацию села Бердигестях. Возведение первого пускового комплекса позволяет подключить к газу более 400 домов, до конца года – еще порядка 350 домов.

Глава республики отметил, что приход газа в дома жителей села – важное событие, которое знаменует начало повышения качества жизни. Бердигестях становится одним из самых развитых районных центров республики и пожелал всем успехов в претворении созидательных планов в жизнь.

В своей поздравительной речи глава муниципального района «Горный улус» Никита Андреев выразил благодарность главе республики Айсену Николаеву, правительству Якутии за огромную поддержку в реализации проектов социально-экономического развития улуса и призвал всех жителей провести XXI Игры Манчаары на самом высоком уровне.

Алгысчыт передал священный огонь главе района. Под бурные аплодисменты участников торжества Айсен Николаев и Никита Андреев зажгли «голубой факел», символизирующий начало новой жизни села Бердигестях.

После торжественной церемонии Айсен Николаев во время пресс-подхода отметил, что до конца текущего года должна быть сделана проектно-сметная документация дальнейшей газификации жилого сектора Бердигестяха. При получении федерального финансирования работы будут продолжены до 2023 года и Бердигестях будет полностью газифицирован.

«Навстречу к XXI «Играм Манчаары» Бердигестях преображается, возводятся многие новые объекты. Строятся, реконструируются дороги. Появляются общественные пространства. На мой взгляд, Бердигестях становится одним из красивейших районных центров Якутии», – подчеркнул глава Якутии.