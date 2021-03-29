В Бердигестяхе торжественно зажжен факел природного газа

27 марта 2021 года в селе Бердигестях Гоного улуса произошло историческое событие: природный газ подведен к селу Бердигестях. Жители начали получать тепло и свет голубого топлива.

«Сбылась наша мечта! Наконец, перестанем топить печку, начнем благоустраивать свои дома. Ведь, где имеется природный газ – там и развитие. Мы очень рады этому событию и выражаем огромную благодарность всем работникам, кто трудился, чтобы протянуть природный газ в наши дома!» — поделилась радостью житель села Бердигестях Альбина Алексеева.

Чувство гордости за строителей-газовиков переполняет жителей во время торжественного зажжения факела с природным газом, он зажигается под их ликующие крики «Ура!»

Глава Якутии Айсен Николаев поздравил жителей Бердигестях с приходом долгожданного природного газа. Он отметил, что поселок преображается, становится одним из красивейших и развитых в республике, строятся новые современные объекты, дороги, появляются общественные пространства, а с приходом природного газа качество жизни людей еще более повысится. Глава также сказал, что летом здесь состоятся «Игры Манчаары», и символично, что в преддверии этого крупного события дан природный газ.

«Сегодня прошло знаменательное событие. Газификация Горного улуса была начата с 2004 года. В 2007 г. к природному газу было подключено село Бясь-Кюель, в 2008 – с. Кюерелях, в 2016 году – Асыма. С 2016 года начато строительство магистрального газопровода с Асымы до Бердигестяха. Сегодня природный газ получили девять домов, к 450 подведены сети. Осенью пойдут второй и третий этапы, газифицируем дополнительно более 300 домов. Благодаря реализации федеральной программы «Комплексное развитие сельских территорий» продолжаются внутрипоселковые работы. Работа по газификации поселка будет продолжена. С приходом природного газа поднимется уровень жизни людей, а для нас – это дополнительный объем работы и дополнительная ответственность», — отметил генеральный директор АО «Сахатранснефтегаз» Алексей Колодезников.

В этот день руководитель крупного нефтегазового предприятия посетил объекты газового хозяйства Горного улуса, встретился с работниками на местах. В том числе осмотрел работу Автоматизированной газораспределительной станции, где имеется контрольно-измерительное оборудование и система автоматического управления. Показатели температуры газа и другие данные будут автоматически отображаться в Центральном диспетчерском управлении газотранспортной системы, что позволит оперативно реагировать на производственный процесс.

В Горном газовом участке, который будет эксплуатировать газовое хозяйство Бердигестяха, работают 17 человек – все из числа местных жителей. В планах увеличение штата участка, создание на ее базе аварийно-диспетчерской службы.