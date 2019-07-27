В Бердигестяхе сгорела электроопора, Мегино-Кангалассе – насосная станция

Информация о техногенных пожарах, произошедших на территории Республики Саха (Якутия):

26 июля 2019 г. в пожарно-спасательную службу поступило 9 сообщений о возгорании мусора и травы: г. Якутск-9; Мегино-Кангаласский район, с.Майя-1, Н-Бестях-1; Томпонский район п.Хандыга-1. Предположительная причина пожара – неосторожное обращение с огнем. Виновные лица и ущерб устанавливаются.

26 июля 2019 г. в 08.37 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горят частная баня и беседка на Сергеляхском шоссе 9 км. ДСК «Восход-1». К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения, через пять минут, горели постройки. В результате пожара огнем повреждены баня и беседка по всей площади. Общая площадь 36 кв.м. Причина, виновное лицо и ущерб устанавливается.

26 июля 2019 г. в 08.36 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре в пятиэтажном жилом доме в мкр.Арктика п.Депутатский Усть-Янском районе. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения было задымление в квартире. В результате пожара огнем повреждено обогреватель и пол на площади 0,6 кв.м. Причина несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации электрического прибора. Ущерб устанавливается.

26 июля 2019 г. в 10.04 на пульт «01» поступило сообщение о том, что горит П-образная опора ЛЭП 110 кВт на территории свалки с.Бердигестях Горного района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела открытым огнем опора ЛЭП. В результате пожара огнем повреждена опора на площади 6 п.м. Причина, виновный и ущерб устанавливается.

26 июля 2019 г. в 18.50 на пульт «01» поступило сообщение о пожаре насосной станции в местности Илин Бас с.Табага Мегино-Кангаласского района. К моменту прибытия первого пожарно-спасательного подразделения горела открытым огнем насосная станция. В результате пожара огнем повреждена станция, насосная помпа, провода на площади 20 кв.м. Причина неосторожное обращение с огнем. Виновное лицо, ущерб устанавливается.

Главное управление МЧС России по Республике Саха (Якутия) напоминает: соблюдайте правила пожарной безопасности! Не допускайте неосторожного обращения с огнем, детской шалости с огнем, будьте внимательны при использовании электроприборов и электрообогревателей, следите за состоянием электропроводки в ваших домах, квартирах и автомашинах! Не оставляйте детей без присмотра! Соблюдайте правила безопасности при использовании печи, следите за состоянием дымоходов!