В Бердигестяхе пройдет мастер-класс по росписи на одежде

24 августа в рамках Республиканского фестиваля современной культуры «LETO YAKUTIA» в Бердигестяхе пройдут мастер-классы по росписи на одежде и по рисованию на открытом воздухе (пленэр). Руководить за увлекательным процессом будет художница Аяна Иванова.

На мастер-классе школьники смогут обучиться новому и получить ценные советы от художницы-живописца. На втором по росписи на одежде участники смогут преобразить свой обычный повседневный гардероб в неповторимые и эксклюзивные вещи.

Принять участие может каждый! От желающих посетить мастер-класс по росписи просят принести с собой футболки, джинсовые куртки или просто джинсы. Участие бесплатное, краски выдаются на месте.

Фестиваль проводит Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и в рамках Года Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия).

Приглашаем школьников посетить с 11:00 мастер-класс на открытом воздухе в Парке культуры и отдыха, а также жителей села с 16:00 на другой, который пройдет в Центре Духовности имени Семена и Софрона Даниловых!

Официальная страница фестиваля в Инстаграм: https://instagram.com/letoyakutia