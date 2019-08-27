В Бердигестяхе появился мурал «Синские столбы»

В Бердигестяхе прошло торжественное открытие первого арт-объекта под названием «Синские столбы».

В августе в Горном районе на голосовании жители выбрали эскиз художника-живописца Аяны Ивановой. “Пейзаж синских столбов” должен стать символом защиты и поддержки. Яркие и прямые формы заряжают энергией, стимулируя человека на уверенность и прочность.

В создании проекта приняли участие активисты добровольческого движения «Улууспут туьугар» при поддержке Администрации Муниципального района «Горный улус» и Муниципального образования “Бердигестяхский наслег”, а также сами жители многоквартирного дома на улице Семена Данилова, 75/1.

24 августа состоялось торжественное открытие мурала, в котором приняли участие заместитель главы Муниципального образования “Бердигестяхский наслег” Алексей Аргунов. Он вручил благодарственное письмо художнице Аяне, её помощникам-волонтерам и индицидуальным предпринимателям, оказавшим поддержку проекта.

Концерт украсили номера с флейтой от учащихся музыкальной школы, а также зажигательные танцевальные выступления от молодежи села.

В рамках фестиваля прошли мастер-классы для взрослых и детей. Особым успехом пользовался мастер-класс “Роспись на одежде”. На любимых джинсовых куртках и футболке участники создавали свои версии пейзажей Синских столбов.

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На плэнере в Парке культуры и отдыха 28 ребят творили свои шедевры под руководством художницы Аяны Ивановой, вдохновляясь её работой.

«Мы очень рады появлению арт-объекта! Наш мурал стал достопримечательностью района. Всё интересуются как можно попасть в программу фестиваля в следующем году», – делятся сельчане.

Первый в Якутии фестиваль современной культуры «LETO YAKUTIA» республиканского масштаба продолжает свою работу. Фестиваль проводит Центр компетенций по вопросам городской среды РС (Я) совместно с Союзом архитекторов Якутии с использованием гранта Президента Российской Федерации, предоставленного Фондом президентских грантов, и в рамках Года Консолидации, объявленного в Республике Саха (Якутия).

Напомним, что с 1 июля по 30 ноября 2019 года будет создано порядка двадцати арт-объектов, в том числе росписи стен, муралы на зданиях, скульптуры и инсталляции, в общественных пространствах в городах Якутск, Нерюнгри, Мирный, Алдан, Нюрба, Удачный, Ленск, Покровск, Среднеколымск, Верхоянск, Олёкминск и сёлах Амга, Бердигестях и Чурапча. Над созданием проектов работают художники и архитекторы из Якутии, отобранные экспертным советом фестиваля, а также победители открытых творческих конкурсов. Во всех населенных пунктах также организуются образовательная программа: лекции, творческие встречи с художниками и архитекторами, инклюзивные мастер-классы для детей и подростков.

Организаторы и участники надеются, что проведение фестиваля будет способствовать развитию общественных пространств в городах и сёлах нашей республики, созданные арт-объекты помогут визуально улучшить и привлечь внимание к проблемным локациям, помочь молодым талантам реализовать свой творческий потенциал и, конечно, поддержать инициативы граждан, которые стремятся менять жизнь вокруг себя к лучшему.

Официальная страница фестиваля в Инстаграм: https://instagram.com/letoyakutia