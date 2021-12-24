В Бердигестяхе большая радость

24 декабря в центральной больнице Горного района в с. Бердигестях торжественно открыто диагностическое отделение.

Новое отделение размещено в пристрое больничного комплекса. На первом этаже установлен аппарат КТ (компьютерный томограф), а на втором — рентген-помещение: флюорография и УЗИ. Данный проект реализован в рамках региональной программы РС(Я) «Модернизация первичного звена здравоохранения на 2021 — 2025 годы», утвержденной указом главы Республики Саха (Якутия).

16-срезовый компьютерный томограф, установленный в отделении, отличается высокими эксплуатационными характеристиками и в корне меняет качество диагностики в сложных клинических случаях. Применяемая технология позволяет просматривать данные в любой проекции без потери качества изображения.

«Сегодня мы в Якутии работаем над внедрением нового стандарта первичной медицинской помощи в центральных районных больницах в сельской местности. Так, в мини диагностическом центре в ЦРБ Горного улуса объединена вся диагностическая технология. Это мы делаем в рамках работы по улучшению предоставления медицинских услуг населению», — отметила на торжественном открытии отделения заместитель председателя правительства Якутии Ольга БАЛАБКИНА.