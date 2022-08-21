В Белькачи депутатами избраны исключительно самовыдвиженцы

Сегодня, 21 августа в селе Белькачи Ленского района состоялись дополнительные выборы депутатов во всех четырех одномандатных избирательных округах. Общая явка составила 45,6%. В списки избирателей на момент окончания голосования были включены 57 избирателей.

В избирательные бюллетени по четырем одномандатным избирательным округам были включены всего 10 кандидатов, все самовыдвиженцы.

По предварительным данным, наибольшее количество голосов избирателей получили и депутатами сельского совета избраны:

Одномандатный избирательный округ №1.

Ошаров Николай Степанович, 1949 г.р., пенсионер, самовыдвижение. За него проголосовали 75% избирателей, принявших участие в выборах в данном избирательном округе.

Одномандатный избирательный округ №4.

Заводская Ирина Владимировна, 1955 г.р., МБОУ «Белькачинская основная общеобразовательная школа», завхоз, самовыдвижение. «За» — 55,56% избирателей, принявших участие в голосовании в этом округе.

Одномандатный избирательный округ №6.

Горюшкин Леонид Иванович, 1960 г.р., пенсионер, самовыдвижение. «За» — 50% избирателей, принявших участие в выборах, так же как и за второго кандидата Суханову Зою Николаевну, 1955 г.р., муниципальное бюджетное культурное учреждение «Северное сияние», директор, самовыдвижение. Поскольку Л.И. Горюшкин был зарегистрирован раньше З.Н. Сухановой, в соответствии с законодательством, мандат достанется ему.

Одномандатный избирательный округ №7.

Винокуров Кондрат Кондратьевич, 1974 г.р., крестьянско-фермерское хозяйство, руководитель, самовыдвижение. «За»- 100% избирателей, принявших участие в голосовании.

Ход голосования контролировали наблюдатели, назначенные Общественной палатой РС(Я).

Голосование прошло в соответствии со всеми санитарно-эпидемиологическими требованиями Роспотребнадзора.

Жалоб и заявлений о нарушении действующего законодательства о выборах в избирательную комиссию не поступало.